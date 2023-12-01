Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Ростовской области и потребовала признать незаконным патент. В частности, надзорное ведомство не устраивало указание имени Грудинина в качестве автора.
«Суд встал на сторону прокуратуры, удовлетворив иск, в котором говорится, что Грудинин не входил в научный коллектив разработчиков. При этом в прошлом году его осудили на 2,5 года за то, что он получал премиальные по данному патенту», — пишет «Коммерсантъ».
Кроме того, в апреле появилась информация о суде над Грудининым, которому вменяют обман Минобороны с ущербом в два миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.