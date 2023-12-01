rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200

Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200

1 декабря 2023, 10:21
Фото: Виталий А. Кузьмин/cc by sa 3.0/wiki
Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200
Экс-главу ТАНТК имени Бериева в Таганроге Юрия Грудинина исключили из соавторов изобретения самолета Бе-200, решение принял Суд по интеллектуальным правам в Москве.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Ростовской области и потребовала признать незаконным патент. В частности, надзорное ведомство не устраивало указание имени Грудинина в качестве автора.

Нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге
Узнать подробнее

«Суд встал на сторону прокуратуры, удовлетворив иск, в котором говорится, что Грудинин не входил в научный коллектив разработчиков. При этом в прошлом году его осудили на 2,5 года за то, что он получал премиальные по данному патенту», — пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, в апреле появилась информация о суде над Грудининым, которому вменяют обман Минобороны с ущербом в два миллиарда рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Нацгвардия потребовала 3,1 млн от оборонного авиазавода в Таганроге
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Таганрог#Обман#Прокуратура Ростовской области#Минобороны
Подпишитесь
Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:21
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
Сегодня, 09:39
Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси
Сегодня, 09:28
«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне
Сегодня, 09:10
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
Сегодня, 08:42
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
Сегодня, 08:33