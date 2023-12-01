Экс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200

«Суд встал на сторону прокуратуры, удовлетворив иск, в котором говорится, что Грудинин не входил в научный коллектив разработчиков. При этом в прошлом году его осудили на 2,5 года за то, что он получал премиальные по данному патенту», — пишет «Коммерсантъ».