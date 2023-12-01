Глава Гидрометцентра Вильфанд прогнозирует аномально теплый декабрь на Дону

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в значительной части регионов России ожидается аномально теплый декабрь. В зону регионов с теплым началом зимы попали Астраханская, Новосибирская, Кемеровская, Омская и Ростовская области, Кубань, Ставрополье, Алтай, Тыва, Хакасия и Северный Кавказ.
Кроме превышения среднемесячного уровня температуры в декабре, в Ростовской области ожидается избыток осадков. В своей беседе с ТАСС Роман Вильфанд рекомендовал дончанам и жителям еще 26 регионов России готовится к обильным дождям и другим видам осадков, в том числе снегопадам и мокрому снегу.
Напомним, в ноябре в Ростове выпало 2,7 месячной нормы осадков, а температура оказалась выше многолетних показателей на четыре градуса.