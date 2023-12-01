Глава Гидрометцентра Вильфанд прогнозирует аномально теплый декабрь на Дону

Кроме превышения среднемесячного уровня температуры в декабре, в Ростовской области ожидается избыток осадков. В своей беседе с ТАСС Роман Вильфанд рекомендовал дончанам и жителям еще 26 регионов России готовится к обильным дождям и другим видам осадков, в том числе снегопадам и мокрому снегу.