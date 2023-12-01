Главный рыбовод и Волк с Уолл-Стрит: кому в Ростовской области платят до 500 тыс руб

Аналитики назвали профессии с доходом в несколько сотен тысяч рублей в месяц. Так, выяснилось, что от 200 тысяч рублей в месяц в Ростовской области готовы платить главному рыбоводу. Однако есть нюанс — он должен быть готов к вахте в Татарстане. Также у него должно быть высшее образование, соответствующий опыт и управленческий навык. В подчинении у рыбовода будут 20 сотрудников. Помимо высокой зарплаты, ему обещают и другие преференции.