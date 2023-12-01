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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Главный рыбовод и Волк с Уолл-Стрит: кому в Ростовской области платят до 500 тыс руб

Главный рыбовод и Волк с Уолл-Стрит: кому в Ростовской области платят до 500 тыс руб

1 декабря 2023, 16:59
Фото: 1MI
Главный рыбовод и Волк с Уолл-Стрит: кому в Ростовской области платят до 500 тыс руб

Названы вакансии в Ростовской области с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц

Активным менеджерам по продажам в Ростове обещают зарплату в полумиллион рублей в месяц, сообщает «Деловая газета. Юг».

Аналитики назвали профессии с доходом в несколько сотен тысяч рублей в месяц. Так, выяснилось, что от 200 тысяч рублей в месяц в Ростовской области готовы платить главному рыбоводу. Однако есть нюанс — он должен быть готов к вахте в Татарстане. Также у него должно быть высшее образование, соответствующий опыт и управленческий навык. В подчинении у рыбовода будут 20 сотрудников. Помимо высокой зарплаты, ему обещают и другие преференции.

В столице региона ищут и менеджера по продажам. Работодатель решил не стесняться и указал в объявлении, что ищет настоящего волка с Уолл-стрит. Соискатель должен быть олицетворением персонажа ДиКаприо в одноименном фильме и «беспощадным продажником» в сфере недвижимости. За это ему обещают платить в районе 500 тысяч рублей в месяц.

Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
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Доход от 250 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц обещают и TypeScript программисту в Ростове. От него ожидают профильные знания, опыт разработки на Vue+TypeScript, навыки использования HTML/CSS/JavaScript и коммуникабельность. Среди плюсов такой работы — возможность трудиться удаленно, а также полный социальный пакет.

Ранее сообщалось, что в Ростове остро не хватает дворников. Эксперты говорят, что причина этому низкий уровень престижа профессии и небольшие зарплаты.

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