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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Губернатор Ростовской области рассказал, каким будет следующий год

Губернатор Ростовской области рассказал, каким будет следующий год

1 декабря 2023, 14:13
Фото: Midjourney
Губернатор Ростовской области рассказал, каким будет следующий год

В Ростовской области Голубев объявили Год добрых дел

В Ростовской области 2024 год объявлен Годом добрых дел, сообщил губернатор Василий Голубев.

Об этом глава региона объявил на фестивале «Доброфест». Какие именно мероприятия пройдут в следующем году в связи с нововведениями, пока не раскрывается.

Пользователи в соцсетях одобрили эту инициативу и стали писать, в каких направлениях можно работать.

«С чего начнем? Предлагаю с награждения волонтеров, трудящихся в свои выходные на благо страны», — заявили ростовчане.

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«Отличная новость. Сделайте доброе дело, помогите решить проблему с энергоснабжением в СНТ „Мир“. Через день у нас отключают свет», — пожаловались жители региона. Другие пользователи также стали писать о проблемах, которые требуют решения и попросили о помощи. А некоторые уточнили, что это будет год волонтеров.

«С наступающим праздником, волонтеры», — написали подписчики главы региона.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волонтеры#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Мероприятия#2024 год#Губернатор Василий Голубев
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