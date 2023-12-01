Губернатор Ростовской области рассказал, каким будет следующий год

«Отличная новость. Сделайте доброе дело, помогите решить проблему с энергоснабжением в СНТ „Мир“. Через день у нас отключают свет», — пожаловались жители региона. Другие пользователи также стали писать о проблемах, которые требуют решения и попросили о помощи. А некоторые уточнили, что это будет год волонтеров.