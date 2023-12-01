Губернатор Ростовской области рассказал, каким будет следующий год

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Об этом глава региона объявил на фестивале «Доброфест». Какие именно мероприятия пройдут в следующем году в связи с нововведениями, пока не раскрывается.
Пользователи в соцсетях одобрили эту инициативу и стали писать, в каких направлениях можно работать.
«С чего начнем? Предлагаю с награждения волонтеров, трудящихся в свои выходные на благо страны», — заявили ростовчане.
«Отличная новость. Сделайте доброе дело, помогите решить проблему с энергоснабжением в СНТ „Мир“. Через день у нас отключают свет», — пожаловались жители региона. Другие пользователи также стали писать о проблемах, которые требуют решения и попросили о помощи. А некоторые уточнили, что это будет год волонтеров.
«С наступающим праздником, волонтеры», — написали подписчики главы региона.
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