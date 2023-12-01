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Ход строительства кампуса «СахалинTech» оценили в правительстве РФ

1 декабря 2023, 05:53
Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков доложил о строительстве кампуса мирового уровня «СахалинTech» на совещании в ситуационном центре правительства РФ. Возведение объекта идет по графику: подрядчики работают без срыва сроков, а по некоторым аспектам — с опережением.

Совещание по вопросу создания кампусов в ключевых вузах страны прошло под руководством директора департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ Татьяны Синюгиной. В ситуационном центре обсудили существующие и потенциальные риски достижения результатов по реализации всех региональных инициатив в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

«Ход работ по кампусу Сахалинской области „СахалинTech“ оценили положительно. Строительство идет опережающими темпами. Рисков нет. Минобрнауки также предоставило прототип онлайн-отчета, который в скором времени будет доступен всем для фиксации рисков и планирования работ по их предупреждению и устранению. Это удобный инструмент для контроля за ходом проекта», — поделился зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Ранее стало известно, что кампус «СахалинTech» задействуют в подготовке новых технологий и кадров для перспективных отраслей экономики островного региона. В их числе разведение марикультуры, развитие карбонового и водородного полигонов, нефтесервисные услуги и другие направления.

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