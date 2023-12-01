Казаки в Ростовской области заявили, что не принимали певца Shaman в свои ряды

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что певца Shaman приняли в казаки и даже выдали соответствующее удостоверение. Его он якобы получил от «Казачьей сотни».
Пресс-секретарь этого казачьего объединения Людмила Бондарь опровергла эту информацию.
«Казаки мои требуют давать опровержение, начали возмущаться, что какие-то клоуны удостоверения раздают. Это организация вообще никакого отношения к нам не имеет», — приводит ее слова «Подъем».
Бондарь добавила, что удостоверение казака певцу Shaman могли дать в шутку. Она сравнила это с обрядом «Посвящение казаки», который часто проводят в донских станицах для туристов.
Ранее в Всевеликом Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа.