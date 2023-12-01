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Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Певец Shaman

Казаки в Ростовской области заявили, что не принимали певца Shaman в свои ряды

1 декабря 2023, 18:00
Фото: Telegram-канал певца Shaman
Певец Shaman
Удостоверения казака певцу Shaman могли выдать в шутку, заявила пресс-секретарь «Казачьей сотни» в Ростовской области Людмила Бондарь.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что певца Shaman приняли в казаки и даже выдали соответствующее удостоверение. Его он якобы получил от «Казачьей сотни».

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Пресс-секретарь этого казачьего объединения Людмила Бондарь опровергла эту информацию.

«Казаки мои требуют давать опровержение, начали возмущаться, что какие-то клоуны удостоверения раздают. Это организация вообще никакого отношения к нам не имеет», — приводит ее слова «Подъем».

Бондарь добавила, что удостоверение казака певцу Shaman могли дать в шутку. Она сравнила это с обрядом «Посвящение казаки», который часто проводят в донских станицах для туристов.

Ранее в Всевеликом Войске Донском официально признали казаков субэтносом русского народа.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовские казаки#RostovGazeta
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