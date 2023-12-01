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Posted 1 декабря 2023, 10:00

Published 1 декабря 2023, 10:00

Modified 15 января, 08:44

Updated 15 января, 08:44

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить 10% кешбэка за билеты на матчи КХЛ

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить 10% кешбэка за билеты на матчи КХЛ

1 декабря 2023, 10:00
Фото: ПАО Банк Зенит.
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Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить кешбэк в размере до 10% за каждую вторую покупку билетов и абонементов на матчи КХЛ при оплате картой «Мир». Акция действует до 29 апреля 2024 года.

Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Далее оплатить билеты на сайтах клубов или в онлайн-сервисах и посетить матч любимой команды. Условия акции распространяются на матчи КХЛ в России.

Также держателям дебетовой «ЗЕНИТ Карты» в первые два месяца обслуживания начисляется 5% кешбэка на категории кафе, рестораны, аптеки и спорттовары и 2% кешбэк — на все покупки. Далее размер кешбэка будет зависеть от объема трат. По карте также действует бесплатный лимит на снятие наличных и переводы через систему быстрых платежей.

Подробнее с условиями продукта можно ознакомиться на сайте Банка.

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