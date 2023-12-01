Клиенты Банка ЗЕНИТ могут получить 10% кешбэка за билеты на матчи КХЛ

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Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Далее оплатить билеты на сайтах клубов или в онлайн-сервисах и посетить матч любимой команды. Условия акции распространяются на матчи КХЛ в России.
Также держателям дебетовой «ЗЕНИТ Карты» в первые два месяца обслуживания начисляется 5% кешбэка на категории кафе, рестораны, аптеки и спорттовары и 2% кешбэк — на все покупки. Далее размер кешбэка будет зависеть от объема трат. По карте также действует бесплатный лимит на снятие наличных и переводы через систему быстрых платежей.
Подробнее с условиями продукта можно ознакомиться на сайте Банка.