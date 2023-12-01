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«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане

«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане

1 декабря 2023, 04:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на рынке «Темерник», который сгорел на площади четыре тысячи квадратных метров, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Возгорание на вещевом рынке началось вечером в четверг, 30 ноября. Пламя распространялось от одной торговой точке к другой, к ликвидации огня привлекли более 100 человек.

Предприниматели в это время пытались спасти свои товары, но многие вещи выгорели. А горожане в соцсетях активно обсуждают случившееся.

Как видно в ролике МЧС, от рынка «Темерник» осталось мало
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«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“, — заявили горожане, напомнив, что этот рынок им нравился. А это выражение они употребляли во время обсуждения комплекса.

«Там можно было купить хорошие вещи», — рассказали ростовчане.

«Восстановят, не в первый раз такое происходит», — пишут местные жители.

«Ужас просто. Жалко людей, это точно», — сообщили пользователи. В целом горожане рассказали, что здесь продавали хорошие вещи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Восстановление#Пожар#Соцсети#Ликвидация огня#Горожане#Пользователи#Местные жители#Предприниматели#Товары#Рынок Темерник
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