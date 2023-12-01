«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:45
Возгорание на вещевом рынке началось вечером в четверг, 30 ноября. Пламя распространялось от одной торговой точке к другой, к ликвидации огня привлекли более 100 человек.
Предприниматели в это время пытались спасти свои товары, но многие вещи выгорели. А горожане в соцсетях активно обсуждают случившееся.
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“, — заявили горожане, напомнив, что этот рынок им нравился. А это выражение они употребляли во время обсуждения комплекса.
«Там можно было купить хорошие вещи», — рассказали ростовчане.
«Восстановят, не в первый раз такое происходит», — пишут местные жители.
«Ужас просто. Жалко людей, это точно», — сообщили пользователи. В целом горожане рассказали, что здесь продавали хорошие вещи.