Мизулина заявила, что угрозы взорвать школы в Ростове идут из Украины

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Напомним, что Мизулина приехала в Ростов-на-Дону, где встретилась со школьниками и обсудила с ними тему угроз, которые распространяют в нескольких городах. В том числе Ростове и Курске.
«Все это делают провокаторы с территории Украины. Полиция все проверяет», — уточнила Мизулина.
Она рассказала, что провокаторы создают Telegram-каналы, после чего делают рассылку сообщений с угрозами. В том числе в них есть фотографии с оружием. В число городов, которых это коснулось, попал и Ростов-на-Дону.
Власти региона назвали распространяемую информацию фейковой.
После этого стало известно, что ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах. Материал на эту тему читайте по ссылке.