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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Мизулина заявила, что угрозы взорвать школы в Ростове идут из Украины

Мизулина заявила, что угрозы взорвать школы в Ростове идут из Украины

1 декабря 2023, 12:42
Фото: oprf.ru
Мизулина заявила, что угрозы взорвать школы в Ростове идут из Украины
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что угрозы школам в Ростове-на-Дону распространяют с территории Украины, сообщила она в Telegram.

Напомним, что Мизулина приехала в Ростов-на-Дону, где встретилась со школьниками и обсудила с ними тему угроз, которые распространяют в нескольких городах. В том числе Ростове и Курске.

«Все это делают провокаторы с территории Украины. Полиция все проверяет», — уточнила Мизулина.

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Она рассказала, что провокаторы создают Telegram-каналы, после чего делают рассылку сообщений с угрозами. В том числе в них есть фотографии с оружием. В число городов, которых это коснулось, попал и Ростов-на-Дону.

Власти региона назвали распространяемую информацию фейковой.

После этого стало известно, что ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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