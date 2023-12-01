На благо нацбезопасности и экономики: ЮФУ — участник программы «Приоритет-2030»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Так, 1 декабря ректор ЮФУ Инна Шевченко представила комиссии под руководством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова отчет о результатах реализации программы развития в 2023 году.
Ректор ЮФУ, вуза — участника специальной части гранта по треку «Исследовательское лидерство», Инна Шевченко отметила, что участие в специальном треке помогло вузу привлечь новых партнеров и стать ключевой организацией для страны по ряду направлений, а также повысить престиж ученых, тем самым утверждая позиции отечественной науки на мировой арене:
«Участие в исследовательском треке позволило нам достичь значимых поставленных целей. Так, сконцентрировавшись на приоритетах и увеличение количества исследовательских команд, работающих на фронтире, мы сейчас первые в РФ по исследованиям в области экологии почв, диагностики структуры наночастиц и разработки биогибридных систем. Отмечу, что мы повысили свои позиции на международной арене и по итогам 2023 года наши ученые вошли в топ-3 в мире по 27 тематикам, 11 исследователей ЮФУ входят в 2% самых влиятельных в мире в своих предметных областях.
Благодаря работе с нашими партнерами — Курчатовским институтом, Фондом Перспективных исследований, ГК «Ростех» — мы сконцентрировались на разработке передовых технологий, востребованных в национальной безопасности и экономике. Через расширение сети партнеров сконцентрировали 60% исследований на задачах стратпроектов программы развития. Также мы уделили особое внимание переходу к ряду магистратур как к продукту, обеспечивающему лифт в мир большой науки, создающему вокруг ученых и разработчиков молодые команды. Таким образом, количество магистрантов увечилось на 17%, а число защит аспирантов выросло в 3 раза.
В 2024 году мы планируем сфокусировать внимание на развитии сети поисковых лабораторий, запуске Центра интеллектуального анализа данных в исследованиях, технопарка для передовых производственных технологий и реализации мер поддержки выхода на зарубежные рынки, а также создании линеек флагманских образовательных программ от СУНЦа до аспирантуры».
Кратко об итогах
Стратегический проект «Интеллектуальные технологии управления и обработки информации в перспективных роботизированных комплексах и гибридных системах». Создана биосенсорная технология обнаружения взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ в воздухе на уровнях до 10-19 г/см3. Используя нейроинтерфейсы «мозг-компьютер», система регистрирует биоэлектрическую активность головного мозга лабораторных крыс, обеспечивая обнаружение целевого вещества с вероятностью 0,95 не более, чем за 6 секунд. Технология повышает безопасность объектов национального значения, что способствует укреплению безопасности государства.
В рамках консорциума «Гибридный интеллект» также разработан и испытывается в реальных условиях (на базе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН») лабораторный образец системы для краткосрочного прогнозирования сейсмической активности. Технология основана на оценке уровня стресс-реакций мелких лабораторных животных и позволяет в автоматическом режиме обеспечить формирование за 24–48 часов прогноза развития землетрясения с указанием балльности. Проект не имеет аналогов в России и мире и позволит повысить уровень безопасности в регионах с высокой сейсмоактивностью.
Стратегический проект «Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов под управлением искусственного интеллекта». В рамках проекта специалисты вуза изготовили компактную микрофлюидную систему для ускоренного химического «реинжиниринга» и синтеза наноматериалов под управлением ИИ. С использованием установки отработаны методы синтеза более 20 классов соединений, в том числе новые соединения для сорбции газов, применение которых будет востребовано в продуктовой промышленности для облегчения логистики продуктов питания; наночастицы рентгеновских люминофоров; ряд модификаций природного алкалоида берберина, а также вольфраматов кальция.
Стратегический проект «Управление почвенными ресурсами и агроклиматология». В рамках консорциума «Консорциум экобиотехнологий диагностики и охраны здоровья почв» создана интерактивная метагеномная карта почв Ростовской области — основа для разработки высокоэффективных биопрепаратов, повышающих устойчивость растений к неблагоприятным факторам и доступность фосфора на 20%. Благодаря репозиторию также можно будет достичь регулярной урожайности сортов пшеницы более 80 ц/га.
Еще одним прорывным результатом стала разработка технологии рециклинга отходов с получением Smart сорбентов, биоудобрений и нанокомпозитов нового поколения. Она позволяет решать задачи восстановления почв с высоким уровнем загрязнения или истощения, а также управления свойствами почв и достижение рекордных по значениям и стабильности показателей урожайности в средней и долгосрочной перспективе.
Южный федеральный университет является участником программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национальный проект «Наука и университеты»).