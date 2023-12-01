На курорте Сбера «Манжерок» открылся променад «Ледовые скульптуры»

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, приветствовал присутствующих на открытии нового объекта на курорте «Манжерок». По его словам, реализация данного проекта осуществлялась в рекордно короткие сроки: от идеи до реализации прошло всего около 3 месяцев. На данный момент на променаде уже открылось 6 торговых точек, которые были собраны из модульных конструкций быстрой постройки. Специально к церемонии открытия променада также состоялось открытие ледового города, создание которого заняло очень мало времени. Кузнецов выразил уверенность, что в ближайшее время после открытия первого этапа замечательного бульвара он будет продолжаться все дальше и дальше для всех гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок.