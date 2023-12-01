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На курорте Сбера «Манжерок» открылся променад «Ледовые скульптуры»

На курорте Сбера «Манжерок» открылся променад «Ледовые скульптуры»

1 декабря 2023, 12:00
Фото: Пресс-служба Сбербанка
2 декабря состоится открытие всесезонного курорта «Манжерок» Сбербанка. Перед этим событием здесь появилась новая локация — променад «Ледовые скульптуры».

Ледяные скульптуры на тему «Легенды и мифы Горного Алтая» создавались художниками-скульпторами из различных регионов Российской Федерации. Променад станет одним из украшений курорта. На территории также будут созданы фотозоны и организованы тематические мероприятия для детей. В конце декабря планируется открытие еще двух объектов — ледяного замка с красочным мультимедийным шоу и катка, сообщает 56orb.ru.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, приветствовал присутствующих на открытии нового объекта на курорте «Манжерок». По его словам, реализация данного проекта осуществлялась в рекордно короткие сроки: от идеи до реализации прошло всего около 3 месяцев. На данный момент на променаде уже открылось 6 торговых точек, которые были собраны из модульных конструкций быстрой постройки. Специально к церемонии открытия променада также состоялось открытие ледового города, создание которого заняло очень мало времени. Кузнецов выразил уверенность, что в ближайшее время после открытия первого этапа замечательного бульвара он будет продолжаться все дальше и дальше для всех гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок.

Вход на променад для всех посетителей абсолютно бесплатный. Конкурс ледяных скульптур был проведен в два этапа. На первом этапе художники представили эскизы будущих скульптур, а после из них выбрали 15 работ. Среди авторов скульптур — заслуженные художники Российской Федерации и художники-монументалисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Перми, Уфы, Иркутска, Барнаула, Невьянска, Ижевска и других российских городов.

Для создания ледяных скульптур в горах Республики Алтай были найдены замерзшие озера, откуда доставили 200 тонн льда. Сейчас команда ледорубов осуществляет заготовку материала для строительства ледяного дворца.

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