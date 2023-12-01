«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне

«Я приехал помогать. У меня у братишки точка… По телефону увидел, что горит. Приехали, вытащили, что могли. Но есть и те, кто не успел… Ну вы сами понимаете. Подошли, посмотрели, вон у них[прим. редакции — видимо, имелись ввиду соседи] все сгорело. Некоторые даже плачут», — рассказал участник событий, добавив, что спасать товар было тяжело — в зоне возгорания было много угарного газа, и находиться так больше пяти минут даже на открытом воздухе было некомфортно и небезопасно.