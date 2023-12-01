«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, около 20.39 мск ГУ МЧС России по Ростовской области получили сигнал о пожаре на территории вещевого рынка «Темерник». Согласно первым сообщениям, площадь пожара составляла около 400 квадратных метров, к работам по тушению огня привлекли 61 спасателя. Всего за четыре часа борьбы с распространением огня площадь пожара увеличилась в 10 раз — до 4000 квадратных метров. Способствовали этому и ветер, и баллоны с бытовым газом, и пиротехника, которые хранились на территории рынка, и вскоре начали взрываться при контакте с племенем.
Вскоре после начала пожара к рынку «Темерник» прибыли торговцы, которые в попытке спасти свое имущество и заработок буквально бросались в огонь. Им не было дела ни до собственной безопасности, ни до пожарных, которые были вынуждены отвлекаться на местных жителей вместо того, чтобы бороться с огнем. В конечном итоге ситуация настолько обострилась, что полиция ограничила проезд к зоне ЧП сразу с нескольких улиц, а к месту пожара вызвали сотрудников Росгвардии, которые должны были предотвратить доступ на территорию рынка гражданских лиц.
Предприниматели, с которым общался корреспондент, рассказали, что пожар на рынке обернулся для них большими потерями.
«В пожаре пять контейнеров товара потеряла, это не мало. Дай приду в себя и успокоюсь», — сказала предприниматель, которую опросил корреспондент.
Брат одного из торговцев также поговорил с корреспондентом RostovGazeta, сообщив, что прибыл на рынок «Темерник» вечером 30 ноября, чтобы помочь.
«Я приехал помогать. У меня у братишки точка… По телефону увидел, что горит. Приехали, вытащили, что могли. Но есть и те, кто не успел… Ну вы сами понимаете. Подошли, посмотрели, вон у них[прим. редакции — видимо, имелись ввиду соседи] все сгорело. Некоторые даже плачут», — рассказал участник событий, добавив, что спасать товар было тяжело — в зоне возгорания было много угарного газа, и находиться так больше пяти минут даже на открытом воздухе было некомфортно и небезопасно.
Еще один предприниматель рассказал корреспонденту, что они быстро управились с «эвакуацией» наиболее ценных товаров, и первой на очереди на спасение стала обувь.
«Быстренько вытащили, мы с обуви начали, потому что в обувной ряд заходил[прим. редакции — огонь]», — рассказал торговец, добавив, что не может точно оценить объемы спасенного от уничтожения товара. — «Кто-то много успел[прим. редакции — вынести], кто-то нет. Внутрь уже не пускают никого, огня много внутри, пожарные не пустят».
Работы по тушению огня продолжались девять часов, за это время на территории рынка прогремели несколько взрывов, однако точную причину возгорания не удалось установить и на следующий день.
Директор рынка Шамиль Карабашев рассказал СМИ, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерсанта. Он, дескать, грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать «Темерник». А после начала пожара якобы написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог.
Согласно последним данным, огонь выжег значительную часть рынка. Тем не менее рынок в пятницу частично возобновил свою работу.