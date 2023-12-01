Новые пункты взимания платы установят на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
«Автодор» ищет подрядчика, который займется оборудованием двух пунктов взимания платы на трассе М-4 «Дон». От поставщика услуги требуется установить необходимую технику и выполнить пусконаладку на объектах. За это «Автодор» готов заплатить 260,2 миллиона рублей.
Среди требований к оборудованию указывается срок его выпуска — не раньше 2022 года. Также актуальным должно быть и ПО.
Новые пункты взимания платы установят на участке трассы от 777 километра до 933 километра.
Подрядчика, который выполнит работы, определят 15 января. Установить необходимое оборудование он должен до 15 мая следующего года.
Ранее в Ростовской области установили предельные цены на проезд по несуществующим дорогам.