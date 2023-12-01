Обязательные уроки труда хотят сделать в школах в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:03
Речь идет об учениках начальных и средних классов. Если изменения одобрят, то новый предмет могут назвать «Труд (технология)».
«Кроме того, в поправках прописана норма о запрете использования телефонов во время занятий, даже если он нужен в образовательных целях. Хотя изначально такие цели были в числе исключений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник.
Ранее ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.