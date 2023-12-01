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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:03

Обязательные уроки труда хотят сделать в школах в Ростовской области

Обязательные уроки труда хотят сделать в школах в Ростовской области

1 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI
В Госдуму внесли поправку, чтобы ввести обязательные уроки труда для учеников школ в России, в том числе Ростовской области, сообщает РИА «Новости».

Речь идет об учениках начальных и средних классов. Если изменения одобрят, то новый предмет могут назвать «Труд (технология)».

«Кроме того, в поправках прописана норма о запрете использования телефонов во время занятий, даже если он нужен в образовательных целях. Хотя изначально такие цели были в числе исключений», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник.

Ранее ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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