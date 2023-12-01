Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По информации канала, причиной пожара может быть короткое замыкание. Говорится, что мог загореться обогреватель или проводка в одном из павильонов.
«О том, что возгорание произошло внутри палатки, говорят охранники рынка», — уточнил канал. Но официальной информации о причинах не поступало.
Напомним, что рынок загорелся на площади четыре тысячи квадратных метров, уничтожая один магазин за другим. На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.
Добавим, что «Темерник» является вещевым рынком и бизнесмены во время пожара пытались спасти свои товары. О том, как это происходило, читайте по ссылке.