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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове

Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове

1 декабря 2023, 12:42
Фото: УГО ЧС по г. Ростову
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, причиной пожара может быть короткое замыкание. Говорится, что мог загореться обогреватель или проводка в одном из павильонов.

«О том, что возгорание произошло внутри палатки, говорят охранники рынка», — уточнил канал. Но официальной информации о причинах не поступало.

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Напомним, что рынок загорелся на площади четыре тысячи квадратных метров, уничтожая один магазин за другим. На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.

Добавим, что «Темерник» является вещевым рынком и бизнесмены во время пожара пытались спасти свои товары. О том, как это происходило, читайте по ссылке.

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