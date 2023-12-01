Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Стали известны новые подробности взрывы на военном полигоне под Ростовом. Инцидент произошел еще в начале ноября и якобы унес жизни нескольких военнослужащих. Восемь человек пострадали. Причиной взрыва стало неосторожное, по предварительным данным, обращение с огнем.
СМИ пишут, что для опознания и захоронения погибших военных пришлось проводить ДНК-тесты. Они сообщают, что из-за мощности взрыва от тел остались лишь отдельные фрагменты и останки.
Официально о гибели морпехов из Приморья, а также процессе опознания погибших военнослужащих не сообщалось.
Ранее СМИ писали, что военнослужащие развели на полигоне костер, чтобы приготовить обед, и нарушили технику безопасности. По предварительным данным, в огонь мог скатиться снаряд гранатомета, который сдетонировал и унес жизни военных.