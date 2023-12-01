Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК

Стали известны новые подробности взрывы на военном полигоне под Ростовом. Инцидент произошел еще в начале ноября и якобы унес жизни нескольких военнослужащих. Восемь человек пострадали. Причиной взрыва стало неосторожное, по предварительным данным, обращение с огнем.