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Published Сегодня, 15:50

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Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК

Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК

1 декабря 2023, 15:50
Фото: Midjourney
Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК
Родственникам погибших на полигоне в Ростовской области военных пришлось сдавать ДНК, чтобы провести опознание, пишет Donday.

Стали известны новые подробности взрывы на военном полигоне под Ростовом. Инцидент произошел еще в начале ноября и якобы унес жизни нескольких военнослужащих. Восемь человек пострадали. Причиной взрыва стало неосторожное, по предварительным данным, обращение с огнем.

СМИ пишут, что для опознания и захоронения погибших военных пришлось проводить ДНК-тесты. Они сообщают, что из-за мощности взрыва от тел остались лишь отдельные фрагменты и останки.

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Официально о гибели морпехов из Приморья, а также процессе опознания погибших военнослужащих не сообщалось.

Ранее СМИ писали, что военнослужащие развели на полигоне костер, чтобы приготовить обед, и нарушили технику безопасности. По предварительным данным, в огонь мог скатиться снаряд гранатомета, который сдетонировал и унес жизни военных.

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