Полицейские вымогали у ростовчан 3 млн рублей угрозой подбросить наркотики

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В пятницу, 1 декабря, портал РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ростовской области объявил, что в Ростове выявили факт вымогательства со стороны сотрудников полиции.
По предварительной информации, пятеро мужчин, в том числе трое сотрудников наркоконтроля, требовали у жильцов одного из ростовских домов три миллиона рублей. В обмен на деньги правоохранители обещали, что это позволит ростовчанам избежать ответственности за хранение наркотических веществ, которые им даже не принадлежали.
«Они угрожали подбросить последним[прим. редакции — имеются ввиду потерпевшие] запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств», — цитирует собеседника издание.
Незаконную деятельность выявили еще в августе 2022 года, по результатам проверки полицейских уволили, теперь материалы дела направили в следственные органы.
Обращаем внимания, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
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