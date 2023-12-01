Полицейские вымогали у ростовчан 3 млн рублей угрозой подбросить наркотики

По предварительной информации, пятеро мужчин, в том числе трое сотрудников наркоконтроля, требовали у жильцов одного из ростовских домов три миллиона рублей. В обмен на деньги правоохранители обещали, что это позволит ростовчанам избежать ответственности за хранение наркотических веществ, которые им даже не принадлежали.