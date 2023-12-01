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Полицейские вымогали у ростовчан 3 млн рублей угрозой подбросить наркотики

Полицейские вымогали у ростовчан 3 млн рублей угрозой подбросить наркотики

1 декабря 2023, 08:04
Фото: Midjourney
Полицейские вымогали у ростовчан 3 млн рублей угрозой подбросить наркотики
В Ростове сотрудники полиции, в том числе из наркоконтроля, требовали у местных жителей три миллиона рублей, угрожая сфабриковать дело о незаконном обороте наркотиков, об этом сообщил портал РИА «Новости».

В пятницу, 1 декабря, портал РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Ростовской области объявил, что в Ростове выявили факт вымогательства со стороны сотрудников полиции.

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По предварительной информации, пятеро мужчин, в том числе трое сотрудников наркоконтроля, требовали у жильцов одного из ростовских домов три миллиона рублей. В обмен на деньги правоохранители обещали, что это позволит ростовчанам избежать ответственности за хранение наркотических веществ, которые им даже не принадлежали.

«Они угрожали подбросить последним[прим. редакции — имеются ввиду потерпевшие] запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств», — цитирует собеседника издание.

Незаконную деятельность выявили еще в августе 2022 года, по результатам проверки полицейских уволили, теперь материалы дела направили в следственные органы.

Обращаем внимания, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее мошенники потребовали от семьи художников миллион рублей, угрожая мужчине побоями.

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