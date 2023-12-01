Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Полностью ликвидировать огонь удалось к шести часам утра, а теперь появились кадры обстановки на территории рынка. На месте остаются пожарные, полицейские и сотрудники скорой. На видео заметны обгоревшие конструкции того, что еще вчера было рынком «Темерник», от них до сих пор идет черный дым.