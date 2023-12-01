Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Пожар на территории комплекса начался вечером в четверг, 30 ноября, а пламя распространилось на площади четыре тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек.
Полностью ликвидировать огонь удалось к шести часам утра, а теперь появились кадры обстановки на территории рынка. На месте остаются пожарные, полицейские и сотрудники скорой. На видео заметны обгоревшие конструкции того, что еще вчера было рынком «Темерник», от них до сих пор идет черный дым.
«Торговцы сказали, что все началось из-за несоблюдения техники пожарной безопасности. А директор „Темерника“ заявил, что такого быть не может. Тем не менее прокуратура занялась проверкой», — пишет Telegram-канал.