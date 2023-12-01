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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

1 декабря 2023, 06:25
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Интернете появились кадры последствий крупного возгорания, которое произошло на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Пожар на территории комплекса начался вечером в четверг, 30 ноября, а пламя распространилось на площади четыре тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек.

Полностью ликвидировать огонь удалось к шести часам утра, а теперь появились кадры обстановки на территории рынка. На месте остаются пожарные, полицейские и сотрудники скорой. На видео заметны обгоревшие конструкции того, что еще вчера было рынком «Темерник», от них до сих пор идет черный дым.

«Торговцы сказали, что все началось из-за несоблюдения техники пожарной безопасности. А директор „Темерника“ заявил, что такого быть не может. Тем не менее прокуратура занялась проверкой», — пишет Telegram-канал.

Видео: rostovgazeta.ru

Добавим, что информации о пострадавших во время пожара не поступало.

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