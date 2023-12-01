Психолог Метальникова раскрыла, какой потенциал не реализовала Бузова

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Психолог Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о неиспользованном потенциале Бузовой.
Ольга Бузова, яркая и энергичная личность, привлекает повышенное внимание к своей персоне. У нее есть армия поклонников, которые готовы на все ради минуты общения со своим кумиром, но также есть и те, кто ненавидят звезду до последнего. Сама Бузова в интервью страдает от тех, кто называет ее бездарностью, утверждая, что это зависть.
Психолог Александра Метальникова составила психологический портрет Ольги Бузовой, раскрыв некоторые аспекты ее личности.
Зри в любовь
По мнению эксперта, Бузова случайно попала в шоу-бизнес, это не было запланировано.
«История Ольги Бузовой очень интересна, потому что у нее не так много возможностей, чтобы стать звездой и работать в индустрии развлечений. Она имела гораздо больше возможностей стать женщиной, которая передает важные значения через танец и физическое взаимодействие, так как это было частью храмовых традиций», — сказала Метальникова.
Психолог уверена, что Бузова выбрала необычный путь для реализации своего потенциала.
«Она вполне успешно воздействует на психику, умы и эмоции людей. В целом, ее проблема похожа на проблему Бритни Спирс, у которой также есть огромный нереализованный потенциал в обучении и наставничестве. Но для этого ей не хватает образования, культуры, воспитания и настойчивости. Поэтому мы видим странные поведенческие проявления, необъяснимые действия и наркотиковозависимость. Я считаю, что проблема Бузовой находится в этой же области», — пояснила Метальникова.
Не на своем месте
Психолог отметила, что Бузова по своей природе — затворница и могла бы стать писательницей или успешным блогером, даже не выходя из дома.
«Сейчас Бузова на сцене и достаточно известна на своем уровне. Практически все знают ее имя. Однако ей нужно серьезно работать над собой. У нее также есть потенциал посвятить себя более глубоким ценностям, которые она не использует. Она выбрала необычный способ развития своих возможностей, но возможно, она просто не видела других вариантов», — пояснила Метальникова.
Мрачные мужчины
Психолог также отметила, что Бузова могла встречать очень властных и мрачных партнеров в своих отношениях.
«Коллеги и партнеры могли подавлять ее. Это вызывает судьбоносный вызов — научиться взаимодействовать с такими людьми, справляться с ними и использовать их силу для своего развития. И самое главное — всегда быть честной с самой собой», — заключила Метальникова.