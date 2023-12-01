Психолог Метальникова раскрыла, какой потенциал не реализовала Бузова

«Сейчас Бузова на сцене и достаточно известна на своем уровне. Практически все знают ее имя. Однако ей нужно серьезно работать над собой. У нее также есть потенциал посвятить себя более глубоким ценностям, которые она не использует. Она выбрала необычный способ развития своих возможностей, но возможно, она просто не видела других вариантов», — пояснила Метальникова.