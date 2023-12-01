Российский научный фонд расширит сотрудничество с Индией и Китаем

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
«До 2022 года у РНФ была линейка из 10 международных конкурсов с ведущими европейскими странами и фондами, сейчас семь приостановили и вышли», — напомнил Макаров, выступая в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Об этом пишут iz.ru.
Однако, по его словам, наука — это так называемая лаборатория без стен, и все, что делается в науке, должно принадлежать всем: обмен материалами, инструментами — такова стандартная практика.
В связи с этим Александр Макаров особо подчеркнул необходимость международного сотрудничества, поскольку ни в одной отдельно взятой стране нет возможности автономной организации всего необходимого или решения всех научных вопросов.
Представитель РНФ также добавил, что, несмотря на решение европейских и американских властей прекратить взаимодействие с российскими фондами и институтами, международное научное сотрудничество продолжается.
В частности, особое значение для России имеет сотрудничество с Китаем: страны дали старт совместным образовательным программам и организовали конкурсы, подчеркнул Макаров. Благодаря связям с КНР у российских ученых появился шанс публиковать свои работы в журналах с высоким импакт-фактором (то есть с высокой цитируемостью).
В 2023 году Российский научный фонд принял участие в многосторонней программе East Asia Science and Innovation Area Joint Research Program, в которой участвуют 17 стран. В будущем это обеспечит РНФ возможность поддержать трехсторонние проекты, где, помимо России, участвуют коллективы из Таиланда, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других государств.