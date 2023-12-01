Российский научный фонд расширит сотрудничество с Индией и Китаем

«До 2022 года у РНФ была линейка из 10 международных конкурсов с ведущими европейскими странами и фондами, сейчас семь приостановили и вышли», — напомнил Макаров, выступая в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Об этом пишут iz.ru.