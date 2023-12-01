Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В пятницу, 1 декабря, стало известно, что заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН, доктор наук Борис Ревич подготовил доклад об изменении климата и влияния этого процесса на здоровье населения.
В своем труде ученый назвал города с высокими и низкими показателями лесистости, а также заявил, что Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону и Волгоград стали федеральными аутсайдерами по площади древесной растительности на одного жителя.
Ученые заметили, что недостаток зеленых зон провоцирует рост эмоциональных и поведенческих проблем у детей и подростков, а также увеличивает процент заболеваемости, смертности из-за снижения качества воздуха, ожирения, депрессии и психических заболеваний у взрослой части населения.
«Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон. При этом большое значение имеют особенности состояния парков и зеленых массивов», — сказано в докладе.
Ранее стало известно, что у Ростова не оказалось средств на высадку деревьев на Зеленом острове.