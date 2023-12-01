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Ученые заявили, что Ростов вошел в число «облысевших» без деревьев городов

Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов

1 декабря 2023, 11:29
Фото: 1MI
Ученые заявили, что Ростов вошел в число «облысевших» без деревьев городов
Ростов вошел в список городов с минимальным количеством деревьев на человека, об этом сообщили ученые Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

В пятницу, 1 декабря, стало известно, что заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН, доктор наук Борис Ревич подготовил доклад об изменении климата и влияния этого процесса на здоровье населения.

В своем труде ученый назвал города с высокими и низкими показателями лесистости, а также заявил, что Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону и Волгоград стали федеральными аутсайдерами по площади древесной растительности на одного жителя.

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Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон. Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон.
Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон.
Фото: Midjourney

Ученые заметили, что недостаток зеленых зон провоцирует рост эмоциональных и поведенческих проблем у детей и подростков, а также увеличивает процент заболеваемости, смертности из-за снижения качества воздуха, ожирения, депрессии и психических заболеваний у взрослой части населения.

«Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон. При этом большое значение имеют особенности состояния парков и зеленых массивов», — сказано в докладе.

Ранее стало известно, что у Ростова не оказалось средств на высадку деревьев на Зеленом острове.

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