Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов

«Положительное влияние зеленых пространств на психическое здоровье доказано и для населения других возрастных групп, например, выявлены более высокая вероятность депрессии, наличие суицидальных наклонностей у горожан, проживающих в регионах с наименьшим числом парков и зеленых зон. При этом большое значение имеют особенности состояния парков и зеленых массивов», — сказано в докладе.