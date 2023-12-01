Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Читатели RostovGazeta рассказывают, что в ноябре стали снова получать штрафы за неоплату парковочных мест в Ростове. Сумма штрафа составляет 1500 тысячи рублей, плюс 14,8 рубля — комиссия банка.
В «Ростовском парковочном пространстве» подтвердили, что за неуплату парковки региональный закон предусматривает административный штраф — 1,5 тысячи рублей.
«Постановления об административном правонарушении с наложением административного штрафа выносят административные комиссии Кировского, Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов города в зависимости от места совершения правонарушения. С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».
Здесь же разъяснили, что платные парковки работают в центре Ростова с 2016 года. Их работа временно ограничивалась лишь в 2020 году — в период пандемии.
В конце сентября текущего года появилась официальная информация о том, что прием платежей через паркоматы будет временно недоступен в связи с введенными санкциями.
Дело в том, что официальный дистрибьютор — компания Flowbird на неопределенный срок приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения, установленного в паркоматах Parkeon на территории России. В частности, в дептрансе Москвы летом 2023 года было принято решение о демонтаже паркоматов из-за их неэффективности.
Однако все остальные способы оплаты по-прежнему доступны.
«Количество оплат за пользование парковкой через паркоматы составляло 0,15% от общего количества платежей. Автомобилисты выбирают более удобные варианты — мобильное приложение RuParking, СберБанк Онлайн, банкоматы и терминалы Сбербанка, СМС-сервис, личный кабинет на портале „Парковочное пространство Ростова-на-Дону“, парковочные абонементы», — уточнили в «РПП».
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане могут экономить на платных парковках.