rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест

Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест

1 декабря 2023, 08:28
Фото: 1MI
Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест
Штраф за неоплату парковки предусмотрен рамками областного закона Ростовской области об административных правонарушениях, сообщили RostovGazeta в «Ростовском парковочном пространстве».

Читатели RostovGazeta рассказывают, что в ноябре стали снова получать штрафы за неоплату парковочных мест в Ростове. Сумма штрафа составляет 1500 тысячи рублей, плюс 14,8 рубля — комиссия банка.

В «Ростовском парковочном пространстве» подтвердили, что за неуплату парковки региональный закон предусматривает административный штраф — 1,5 тысячи рублей.

«Постановления об административном правонарушении с наложением административного штрафа выносят административные комиссии Кировского, Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов города в зависимости от места совершения правонарушения. С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».

Здесь же разъяснили, что платные парковки работают в центре Ростова с 2016 года. Их работа временно ограничивалась лишь в 2020 году — в период пандемии.

Ростовчанам снова стали приходить штрафы за платные парковки
Узнать подробнее

В конце сентября текущего года появилась официальная информация о том, что прием платежей через паркоматы будет временно недоступен в связи с введенными санкциями.

Дело в том, что официальный дистрибьютор — компания Flowbird на неопределенный срок приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения, установленного в паркоматах Parkeon на территории России. В частности, в дептрансе Москвы летом 2023 года было принято решение о демонтаже паркоматов из-за их неэффективности.

Однако все остальные способы оплаты по-прежнему доступны.

С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».
С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».
Фото: rostovgazeta.ru
Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций
Узнать подробнее

«Количество оплат за пользование парковкой через паркоматы составляло 0,15% от общего количества платежей. Автомобилисты выбирают более удобные варианты — мобильное приложение RuParking, СберБанк Онлайн, банкоматы и терминалы Сбербанка, СМС-сервис, личный кабинет на портале „Парковочное пространство Ростова-на-Дону“, парковочные абонементы», — уточнили в «РПП».

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане могут экономить на платных парковках.

Сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорогПарковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-ДонуПарковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Транспорт#Парковочные места#Последние новости Ростова на сегодня#Центр Ростова#Штрафы#Платежи#Аминистративный штраф#Паркоматы#Парковочное пространство Ростова-на-Дону#Парковочные абонементы#Демонтаж паркоматов
Подпишитесь
Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:21
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
Сегодня, 09:39
Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси
Сегодня, 09:28
«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне
Сегодня, 09:10
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
Сегодня, 08:42
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
Сегодня, 08:33