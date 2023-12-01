Ростовчане стали массово получать штрафы за неоплату парковочных мест

«Постановления об административном правонарушении с наложением административного штрафа выносят административные комиссии Кировского, Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов города в зависимости от места совершения правонарушения. С 2022 года штрафы за неуплату парковки направляются адресату не только заказным письмом Почты России, но и через портал госуслуг», — подчеркнули в «РПП».