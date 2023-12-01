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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Ростовчане устроили массовую драку с мигрантами на улице

Ростовчане устроили массовую драку с мигрантами на улице

1 декабря 2023, 08:58
Фото: Midjourney
Ростовчане устроили массовую драку с мигрантами на улице
В Ростове-на-Дону произошла массовая драка с участием местных жителей и мигрантов, сообщает Telegram-канал «Южный акцент».

На опубликованном видео показана потасовка, в которой участвуют несколько человек. В ролике одни молодые люди избивают других, а находящаяся на фоне девушка просит всех успокоиться, но ее игнорируют.

Один из ростовчан кричит и интересуется у избитых, для чего они спровоцировали конфликт. Те отвечают, что хотят прекратить эту драку, точные причины которой пока не раскрываются.

На опубликованном видео показана потасовка, в которой участвуют несколько человек.
Видео: https://t.me/yug_rf
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«Ростовчане дали отпор мигрантам на улицах города», — написал автор. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что видео может оказаться фейком.

Ранее видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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