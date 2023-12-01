Ростовчане устроили массовую драку с мигрантами на улице

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
На опубликованном видео показана потасовка, в которой участвуют несколько человек. В ролике одни молодые люди избивают других, а находящаяся на фоне девушка просит всех успокоиться, но ее игнорируют.
Один из ростовчан кричит и интересуется у избитых, для чего они спровоцировали конфликт. Те отвечают, что хотят прекратить эту драку, точные причины которой пока не раскрываются.
«Ростовчане дали отпор мигрантам на улицах города», — написал автор. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Не исключено, что видео может оказаться фейком.
Ранее видео жестокой драки на гандбольном матче в Ростове оказалось в Сети. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.