Ростовская АЭС отправила на переработку около 50 тонн бумаги и картона в 2023 году

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Помимо макулатуры работники Ростовской АЭС собрали более 1 тонны других отходов, содержащих полезные компоненты, — полиэтиленовую пленку, упаковку из различных полимерных материалов, оргтехнику, выработавшая свой ресурс, элементы питания, стеклотару. Все это будет переработано и вернутся в оборот в качестве новых изделий.
«На атомной станции есть утвержденный руководством график по централизованному сбору макулатуры и отходов, содержащих полезные компоненты. Селективный сбор вторсырья мы ведем с 2017 года, за это время на вторичную переработку отправлено около 187 тонн бумаги и 29 тонн картона, что позволило обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства более 150 тонн новой бумажной продукции. Мы стараемся максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу и приносить пользу», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
В настоящее время Ростовская АЭС является лидером природоохранной деятельности в регионе расположения предприятия. Одной из важных задач в области экологической безопасности, которую составят перед собой донские атомщики, — поддерживать высокий уровень эксплуатации оборудования, обеспечивающий сохранение природных систем.
Несмотря на серьезные вызовы, «зеленая» повестка не теряет своей актуальности. Масштабированием механизмов «зеленого» финансирования в России сегодня занимаются крупнейшие государственные корпорации. В свою очередь правительство РФ продолжает социально-ориентированную политику и сохраняет все ключевые цели, установленные в рамках устойчивого развития, по выполнению национальной социально-экологической повестки. В фокусе ESG-трансформации всех структур в ближайшей перспективе будет реализация социальных задач. Кроме того, почти треть респондентов относит реализацию ESG-инициатив к числу абсолютных приоритетов во внешней и внутренней деятельности компании, это позволяет считать ESG-повестку частью их долгосрочной стратегии.