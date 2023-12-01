Ростовская АЭС отправила на переработку около 50 тонн бумаги и картона в 2023 году

Несмотря на серьезные вызовы, «зеленая» повестка не теряет своей актуальности. Масштабированием механизмов «зеленого» финансирования в России сегодня занимаются крупнейшие государственные корпорации. В свою очередь правительство РФ продолжает социально-ориентированную политику и сохраняет все ключевые цели, установленные в рамках устойчивого развития, по выполнению национальной социально-экологической повестки. В фокусе ESG-трансформации всех структур в ближайшей перспективе будет реализация социальных задач. Кроме того, почти треть респондентов относит реализацию ESG-инициатив к числу абсолютных приоритетов во внешней и внутренней деятельности компании, это позволяет считать ESG-повестку частью их долгосрочной стратегии.