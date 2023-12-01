Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси

Портал ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Такси» объявил, что за год в значительной части регионов России цены на услуги частного извоза увеличились более чем на 20%. Абсолютным лидером по темпам роста цен за 2023 год стала Ростовская область, где с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года цены на поездку в такси увеличились на 27%.