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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси

Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси

1 декабря 2023, 09:28
Фото: Midjourney
Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси

В Ростовской области цены на такси за 2023 год выросли на 27%

В Ростовской области за год цены на услуги такси за год увеличились более чем на четверть, об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Такси».

Портал ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Такси» объявил, что за год в значительной части регионов России цены на услуги частного извоза увеличились более чем на 20%. Абсолютным лидером по темпам роста цен за 2023 год стала Ростовская область, где с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года цены на поездку в такси увеличились на 27%.

По словам аналитиков, подобные данные стали результатом анализа средней стоимости минуты поездки за 12 последних месяцев с учетом сезонного колебания цен и стоимости проезда во время пика спроса. Кроме того, данные собирали по всем тарифам от «Эконома» до «Детского», статистика не включала только данные корпоративного тарифа.

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Вместе с Ростовской областью в число лидеров вошли Татарстан, Челябинская и Новосибирская области, а также Пермский край, где рост цен составил 24-26%.

Исследователи утверждают, что рост цен обеспечен нарастающим дефицитом водителей, снижением количества мигрантов и растущими издержками на поддержание работы такси. В компании добавили, что сейчас им необходимо привлечь в отрасль 80 тысяч водителей, чтобы компенсировать дефицит водителей и сбалансировать спрос и предложение.

Ранее в Ростове дожди спровоцировали взрывной рост цен на поездку в такси.

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