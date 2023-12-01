Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Портал ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Такси» объявил, что за год в значительной части регионов России цены на услуги частного извоза увеличились более чем на 20%. Абсолютным лидером по темпам роста цен за 2023 год стала Ростовская область, где с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года цены на поездку в такси увеличились на 27%.
По словам аналитиков, подобные данные стали результатом анализа средней стоимости минуты поездки за 12 последних месяцев с учетом сезонного колебания цен и стоимости проезда во время пика спроса. Кроме того, данные собирали по всем тарифам от «Эконома» до «Детского», статистика не включала только данные корпоративного тарифа.
Вместе с Ростовской областью в число лидеров вошли Татарстан, Челябинская и Новосибирская области, а также Пермский край, где рост цен составил 24-26%.
Исследователи утверждают, что рост цен обеспечен нарастающим дефицитом водителей, снижением количества мигрантов и растущими издержками на поддержание работы такси. В компании добавили, что сейчас им необходимо привлечь в отрасль 80 тысяч водителей, чтобы компенсировать дефицит водителей и сбалансировать спрос и предложение.
Ранее в Ростове дожди спровоцировали взрывной рост цен на поездку в такси.