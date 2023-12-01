Эксперт объяснил, зачем украинские спецслужбы вбрасывают фейки в СМИ и группы Ростова

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Полиция сегодня опровергла сообщения о нападении мигрантов на семью в Каменске-Шахтинском. Telegram-каналы писали, что двое выходцев из Средней Азии ограбили дом в городе и изнасиловали ее хозяйку на глазах у супруга. В действительности этого преступления не было.
Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков заявил, что администраторам сообществ в социальных сетях стоит более ответственно подходить к публикации контента и проверять его на достоверность.
Спикер полагает, что фейки с шокирующей информацией могут распространять спецслужбы Украины для дестабилизации обстановки внутри страны. Они сами вбрасывают ложные новости о преступлениях мигрантов, которые затем подхватывают администраторы и пользователи в социальных сетях.
В МВД Ростовской области также предостерегли СМИ от публикации непроверенной информации.