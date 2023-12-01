Эксперт объяснил, зачем украинские спецслужбы вбрасывают фейки в СМИ и группы Ростова

Полиция сегодня опровергла сообщения о нападении мигрантов на семью в Каменске-Шахтинском. Telegram-каналы писали, что двое выходцев из Средней Азии ограбили дом в городе и изнасиловали ее хозяйку на глазах у супруга. В действительности этого преступления не было.