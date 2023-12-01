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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Эксперт заявил, кому выгоден фейк о преступлениях мигрантов в Ростовской области

Эксперт объяснил, зачем украинские спецслужбы вбрасывают фейки в СМИ и группы Ростова

1 декабря 2023, 17:44
Фото: Midjourney
Эксперт заявил, кому выгоден фейк о преступлениях мигрантов в Ростовской области
Ложные сообщения о преступлениях мигрантов в Ростовской области могут вбрасывать для дестабилизации обстановки, заявил «Южной службе новостей» директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков.

Полиция сегодня опровергла сообщения о нападении мигрантов на семью в Каменске-Шахтинском. Telegram-каналы писали, что двое выходцев из Средней Азии ограбили дом в городе и изнасиловали ее хозяйку на глазах у супруга. В действительности этого преступления не было.

В МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области
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Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков заявил, что администраторам сообществ в социальных сетях стоит более ответственно подходить к публикации контента и проверять его на достоверность.

Спикер полагает, что фейки с шокирующей информацией могут распространять спецслужбы Украины для дестабилизации обстановки внутри страны. Они сами вбрасывают ложные новости о преступлениях мигрантов, которые затем подхватывают администраторы и пользователи в социальных сетях.

В МВД Ростовской области также предостерегли СМИ от публикации непроверенной информации.

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