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Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове

Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове

1 декабря 2023, 08:42
Фото: 1MI
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
В Ростове-на-Дону с ограничениями продолжил работать рынок «Темерник», на котором произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что площадь начавшегося в четверг, 30 ноября, пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Огонь перекидывался с одного магазина на другой, уничтожая все на своем пути.

Потушить пламя удалось только к 6 утра, а о причинах пока информации не поступало. Для ликвидации огня привлекли более 100 человек.

Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы
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Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
Видео: Че по Ростову

Теперь Telegram-канал сообщил, что рынок частично возобновил работу. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Частично возобновилась торговля. Ларьки открылись в уцелевшей части площадки», — пишет канал.

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