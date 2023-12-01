Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Напомним, что площадь начавшегося в четверг, 30 ноября, пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Огонь перекидывался с одного магазина на другой, уничтожая все на своем пути.
Потушить пламя удалось только к 6 утра, а о причинах пока информации не поступало. Для ликвидации огня привлекли более 100 человек.
Теперь Telegram-канал сообщил, что рынок частично возобновил работу. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Частично возобновилась торговля. Ларьки открылись в уцелевшей части площадки», — пишет канал.