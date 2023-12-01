Рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Следователи займутся выяснением причин крупного пожара на рынке «Темерник» в Ростове. Для проведения оперативных работ торговую площадку могут закрыть на несколько дней.
Директор рынка Шамиль Карабашев заявил «Интерфаксу», что в результате пожара сгорели 50 вещевых павильонов. Владельцы палаток успели вынести большую часть товара. Однако они все равно, вероятно, понесут большие убытки. Карабашев заверил, что сейчас торговцам предоставляют места на других рынках города.
Ранее ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара.