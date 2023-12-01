Рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей

Директор рынка Шамиль Карабашев заявил «Интерфаксу», что в результате пожара сгорели 50 вещевых павильонов. Владельцы палаток успели вынести большую часть товара. Однако они все равно, вероятно, понесут большие убытки. Карабашев заверил, что сейчас торговцам предоставляют места на других рынках города.