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Updated Сегодня, 10:20

С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары

С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары

1 декабря 2023, 10:18
Фото: 1MI
С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары
В Ростове начали монтировать первые елочные базары, об этом рассказал директор сети елочных базаров Александр Хворост.

Газета «Молот» со ссылкой на директора сети елочных базаров Александра Хвороста объявила, что уже с пятницы, 1 декабря, на территории города начнут появляться первые елочные базары. Рабочие уже возводят первый рынок на перекрестке проспекта Стачки с улицей Зорге.

Однако, по словам Хвороста, «горячая пора» для елочных рынков Ростова и Таганрога начнется только с 10 декабря.

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Ростовчане и таганрожцы смогут приобрести как донские ели, выращенные в Обливском районе, так и обычные сосны, зеленые ели из Башкортостана или сербскую пихту.

Александр Хворост объявил, что цены на хвойные деревья зафиксируются на отметке прошлого года, и дерево можно будет купить за 850-1500 рублей.

Ранее ростовчанам рассказали, как выбрать ель к Новому году.

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