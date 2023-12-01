С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Газета «Молот» со ссылкой на директора сети елочных базаров Александра Хвороста объявила, что уже с пятницы, 1 декабря, на территории города начнут появляться первые елочные базары. Рабочие уже возводят первый рынок на перекрестке проспекта Стачки с улицей Зорге.
Однако, по словам Хвороста, «горячая пора» для елочных рынков Ростова и Таганрога начнется только с 10 декабря.
Ростовчане и таганрожцы смогут приобрести как донские ели, выращенные в Обливском районе, так и обычные сосны, зеленые ели из Башкортостана или сербскую пихту.
Александр Хворост объявил, что цены на хвойные деревья зафиксируются на отметке прошлого года, и дерево можно будет купить за 850-1500 рублей.
Ранее ростовчанам рассказали, как выбрать ель к Новому году.