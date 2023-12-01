С 1 декабря в Ростове-на-Дону начнут открываться елочные базары

Газета «Молот» со ссылкой на директора сети елочных базаров Александра Хвороста объявила, что уже с пятницы, 1 декабря, на территории города начнут появляться первые елочные базары. Рабочие уже возводят первый рынок на перекрестке проспекта Стачки с улицей Зорге.