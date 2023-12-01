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Posted 1 декабря 2023, 09:21

Published 1 декабря 2023, 09:21

Modified 1 декабря 2023, 09:23

Updated 1 декабря 2023, 09:23

Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону

Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону

1 декабря 2023, 09:21
Фото: Midjourney. Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону осудили Ивана Костюкова, который организовал вооруженное нападение на конвоира для побега, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что летом прошло года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где он заточкой атаковал охранника конвойной службы и жестоко избил его. Он забрал у пострадавшего пистолет, после чего начал стрельбу по приставам.

Задержать стрелка удалось уже на улице, после чего возбудили уголовное дело о нападении. В результате этого инцидента никто не погиб, а раненым оказали помощь.

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В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет заключения в колонии строгого режима. Ему также придется выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее Костюкову уже было назначено 17 лет заключения в связи с несколькими серьезными преступлениями, включая грабеж и нападение на людей. В итоге, к этому сроку ему добавили еще восемь лет.

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