Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону

Posted 1 декабря 2023, 09:21
Published 1 декабря 2023, 09:21
Modified 1 декабря 2023, 09:23
Updated 1 декабря 2023, 09:23
Напомним, что летом прошло года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где он заточкой атаковал охранника конвойной службы и жестоко избил его. Он забрал у пострадавшего пистолет, после чего начал стрельбу по приставам.
Задержать стрелка удалось уже на улице, после чего возбудили уголовное дело о нападении. В результате этого инцидента никто не погиб, а раненым оказали помощь.
В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет заключения в колонии строгого режима. Ему также придется выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее Костюкову уже было назначено 17 лет заключения в связи с несколькими серьезными преступлениями, включая грабеж и нападение на людей. В итоге, к этому сроку ему добавили еще восемь лет.