Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону

В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет заключения в колонии строгого режима. Ему также придется выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.



Стоит отметить, что ранее Костюкову уже было назначено 17 лет заключения в связи с несколькими серьезными преступлениями, включая грабеж и нападение на людей. В итоге, к этому сроку ему добавили еще восемь лет.