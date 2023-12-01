Сделай сам: как сделать свою фигурку дракона и зарядить ее на свои желания

Уайт уверена, что те, кто создаст фигурку своими руками, не пожалеют, так как символ года станет для них личным оберегом. Она предложила использовать подручные материалы, такие как глина, соленое тесто или бумага, чтобы изготовить фигурку. В процессе создания талисмана следует сосредоточиться на своих желаниях и зарядить его нужными программами, используя магические атрибуты, такие как монетки для богатства, сахар для сладкой жизни, нитка для путешествий, сердечко для любви и кольцо для брака. Нужно зажечь свечу и просить вселенную о помощи в достижении своих целей. Когда свеча полностью сгорит, остатки воска следует поместить в фигурку. Такой талисман будет помогать и привлекать больше энергии, чем купленный в магазине.