Сделай сам: как сделать свою фигурку дракона и зарядить ее на свои желания

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Скоро наступит новый 2024 год, который будет символизироваться могущественным драконом. Эзотерики уверены, что для привлечения удачи и благополучия нужно найти путь к сердцу этого опасного существа.
Ясновидящая Бэла Уайт поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими рекомендациями, объяснив, что необходимо приобрести фигурку дракона, чтобы привлечь удачу, богатство и любовь в свой дом.
Уайт отметила, что фигурка дракона зеленого цвета может принести счастье и положительные перемены. Для достижения финансового благополучия следует выбрать фигурку золотого цвета. Синий или черный дракон будет способствовать гармонии в интерьере, а красный дракон обладает особой энергетикой.
Также Уайт посоветовала тем, кто родился в год дракона, приобрести девять фигурок этого животного, чтобы быть защищенным от неприятностей на протяжении всего года.
Поместить фигурку дракона лучше всего в восточной части дома или сделать так, чтобы его голова была обращена на восток. Для полной защиты от негатива желательно разместить талисман слева от входа в комнату. Также можно прикрепить его к праздничной елке, чтобы принести вам радость, счастье и праздничную энергию.
Уайт уверена, что те, кто создаст фигурку своими руками, не пожалеют, так как символ года станет для них личным оберегом. Она предложила использовать подручные материалы, такие как глина, соленое тесто или бумага, чтобы изготовить фигурку. В процессе создания талисмана следует сосредоточиться на своих желаниях и зарядить его нужными программами, используя магические атрибуты, такие как монетки для богатства, сахар для сладкой жизни, нитка для путешествий, сердечко для любви и кольцо для брака. Нужно зажечь свечу и просить вселенную о помощи в достижении своих целей. Когда свеча полностью сгорит, остатки воска следует поместить в фигурку. Такой талисман будет помогать и привлекать больше энергии, чем купленный в магазине.