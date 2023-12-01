Совкомбанк объявил о планах провести IPO на Московской бирже

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Стоимость акции варьируется от 10,50 до 11,50 рубля, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета прогнозируемых средств на IPO, передает interfax.ru.
В банке заявили, что полученный в ходе размещения акций капитал пойдет на дальнейшее развитие бизнеса. Цена IPO будет установлена решением набсовета банка по итогам окончания периода сбора заявок. Стоит также отметить, что действующие акционеры не будут продавать свои акции.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отметил, что за 20 лет организация превратилась из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших финансовых групп России с активами более двух триллионов рублей и присутствием в тысяче городов России.
«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом», — сказал он.
Их участие повышает гибкость и скорость принятия важнейших решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство. Гусев назвал решение по IPO закономерным шагом в развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.