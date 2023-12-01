Стало известно, как масштабный пожар на «Темернике» повлиял на воздух в Ростове

Роспотребнадзор региона утверждает, что проверил состав воздуха в городе и не обнаружил там превышения опасных химических веществ.

В Ростове продолжают оценивать последствия масштабного пожара на рынке «Темерник». Огонь минувшей ночью распространился на 4000 квадратных метров торговой площадки. На его тушение ушло 9 часов.

Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове

Ранее сообщалось , что рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей.

«Согласно полученным результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не установлено», — говорится в сообщении надзорного органа.

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