Стало известно, как масштабный пожар на «Темернике» повлиял на воздух в Ростове

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Ростове продолжают оценивать последствия масштабного пожара на рынке «Темерник». Огонь минувшей ночью распространился на 4000 квадратных метров торговой площадки. На его тушение ушло 9 часов.
Роспотребнадзор региона утверждает, что проверил состав воздуха в городе и не обнаружил там превышения опасных химических веществ.
«Согласно полученным результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не установлено», — говорится в сообщении надзорного органа.
Ранее сообщалось, что рынок «Темерник» в Ростове закроют на время работы следователей.