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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год

Стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год

1 декабря 2023, 12:59
Фото: Midjourney
Стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь температура воздуха может составить -5 градусов, следует из прогнозов синоптиков.

По предварительной информации, в конце декабря в городе может складываться солнечная погода, а средняя температура составит +3 градуса. Однако днем 31 декабря будет облачно, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Ночью скорость ветра увеличится до 8 метров в секунду, а столбики термометров покажут -5 градусов. Днем 1 января снова выглянет солнце, но температура не поднимется выше -2 градусов.

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
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Согласно прогнозам, в дальнейшем в городе начнутся заморозки в дневное время. Но более точные погодные условия станут известны ближе к этому периоду.

Ранее стало известно, что жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Новый год#Температура#Синоптики#Солнечная погода#Заморозки
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