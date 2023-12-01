Стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По предварительной информации, в конце декабря в городе может складываться солнечная погода, а средняя температура составит +3 градуса. Однако днем 31 декабря будет облачно, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Ночью скорость ветра увеличится до 8 метров в секунду, а столбики термометров покажут -5 градусов. Днем 1 января снова выглянет солнце, но температура не поднимется выше -2 градусов.
Согласно прогнозам, в дальнейшем в городе начнутся заморозки в дневное время. Но более точные погодные условия станут известны ближе к этому периоду.
Ранее стало известно, что жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды.