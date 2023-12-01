Стало известно, сколько будут стоить живые новогодние елки в Ростове

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
С 1 декабря в Ростове должны начать работу елочные базары. Один из них — на пересечении Зорге и Стачек — уже монтируют.
Газета «Молот» пишет, что сосны в Ростове будут продавать из местных лесхозов, например, из Обливского района. Также часть сосен и елей прибудет из Башкортостана.
Директор сети елочных базаров Александр Хворост заявил, что хвойные будут продавать по ценам на уровне прошлого года, то есть от 850 до 1500 рублей за деревце.
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.