Угли еще дымятся: ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Напомним, что вечером в четверг, 30 ноября, начался пожар на площади четыре тысячи квадратных метров, уничтожавший один магазин за другим. Пламя тушили несколько часов и справились с ним только к 6 часам утра.
Теперь местная жительница прогулялась по сожженной территории и показала на видео, что от нее осталось. На дороге лежит большое количество мусора, а выгоревшие торговые павильоны еще дымятся.
По территории ходят несколько озадаченных человек, оценивающих размер ущерба. Добавим, что во время пожара бизнесмены пытались спасти свои товары, бросались в огонь, не думая о своей безопасности, но многие вещи выгорели.
О том, что творилось на рынке, читайте по ссылке.