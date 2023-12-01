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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара

Угли еще дымятся: ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара

1 декабря 2023, 11:07
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара
В Ростове-на-Дону на рынке «Темерник, где произошел пожар, осталось большое количество обгоревшего мусора, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что вечером в четверг, 30 ноября, начался пожар на площади четыре тысячи квадратных метров, уничтожавший один магазин за другим. Пламя тушили несколько часов и справились с ним только к 6 часам утра.

Теперь местная жительница прогулялась по сожженной территории и показала на видео, что от нее осталось. На дороге лежит большое количество мусора, а выгоревшие торговые павильоны еще дымятся.

Ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара
Видео: ТГ Ростов Главный
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане
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Ростовчанам показали, что осталось от рынка «Темерник» после пожара
Видео: ТГ Ростов Главный / rostovgazeta.ru

По территории ходят несколько озадаченных человек, оценивающих размер ущерба. Добавим, что во время пожара бизнесмены пытались спасти свои товары, бросались в огонь, не думая о своей безопасности, но многие вещи выгорели.

О том, что творилось на рынке, читайте по ссылке.

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