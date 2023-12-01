В администрации Ростова обсудили реализацию нацпроектов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Было отмечено, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок уже привели дорожное покрытие на 25-ти городских объектах. Три объекта, в частности участки дорог по ул. Мопра, ул. Спартаковской и ул. Степана Разина — будут сданы до конца текущего года.
Также сформирован перечень из 16-ти объектов на 2024 год. Общая протяженность дорожного полотна составляет 21 км. В программу работ вошли капиталоемкие участки таких улиц как Текучева, пр. Буденновский, ул. Красноармейская, ул. Малиновского, пр. Ленина и ул. Таганрогская.
В процессе заседания затронули и тему реализации регионального проекта «Жилье». В рамках которого проходит реконструкция автомобильной дороги на ул. Вавилова со строительством транспортной развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — пр. Королева. В настоящее время на этих участках проходят подготовительные работы второго этапа. Рабочие сносят зеленые насаждения, демонтируют объекты капитального строительства, переустраивают инженерные коммуникации и ливневую канализацию, а также обустраивают строительный городок и заготавливают стройматериалы.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году администрация города закупила 20 электробусов и 6 зарядных станций. Подвижной состав уже прибыл в город и с 1 декабря начнется их приёмка. За счет новых машин в Ростове появится целая электробусная маршрутная сеть, способная охватить самые востребованные направления города.
Также в донской столице продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Оно проходит в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Завершается модернизация 56-ти светофорных объектов, установка 56-ти дорожных контролеров, 175-ти транспортных детекторов, 240-ка транспортных светодиодных светофоров, 148-ми пешеходных светодиодных светофоров. Процент выполнения работ на сегодня составляет 75%. Уже установлены опоры, закуплено оборудование и ведется его монтаж.
Сегодня в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», основной целью которого является переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
Согласно областной адресной программе по переселению граждан, принятой этой осенью, в нее вошли 140 многоквартирных домов, которые признали аварийными за последние пять лет — с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
На заседании отметили, что уже в этом году, при условии доведения средств Фонда, возможно расселить 33 семьи, проживающих в 8-ми домах. В 2024 году — еще 176 семей, проживающих в 18-ти домах.
Поговорили и об образовании. В рамках реализации одноименного нацпроекта в Ростове появляются новые и реконструируются уже существующие школы. В августе этого года завершено строительство, и введена в эксплуатацию самая крупная на Юге России общеобразовательная школа в микрорайоне «ЮФУ».
В целом на территории города за счет средств бюджетов всех уровней одновременно строится 5 школьных комплексов на 6 026 мест. До конца года строительство трех из них будет завершено. Это 2 школы в жилом районе Левенцовском и одна в районе Ростовского моря. 2 школы на 2 311 мест будут сданы в следующем 2024 году и снижать темпы сотрудники администрации не планируют.
Важность реализации нацпроектов на территории города подчеркнул и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Благодаря национальным проектам наши отрасли развиваются, воплощаются в жизнь масштабные проекты, меняя облик донской столицы, — отметил Алексей Логвиненко, — И эта работа будет продолжена.