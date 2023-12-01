В администрации Ростова обсудили реализацию нацпроектов

В целом на территории города за счет средств бюджетов всех уровней одновременно строится 5 школьных комплексов на 6 026 мест. До конца года строительство трех из них будет завершено. Это 2 школы в жилом районе Левенцовском и одна в районе Ростовского моря. 2 школы на 2 311 мест будут сданы в следующем 2024 году и снижать темпы сотрудники администрации не планируют.