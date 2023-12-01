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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Въезд грузовикам в Ростов-на-Дону начнут перекрывать с января 2024 года

Въезд грузовикам в Ростов-на-Дону начнут перекрывать с января 2024 года

1 декабря 2023, 05:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в январе 2024 года начнут запрещать водителям грузовиков въезжать на территорию города, сообщает Donnews.

По информации издания, некоторые компании, которым требуются услуги грузоперевозок, получили соответствующие уведомления. Им порекомендовали продумать логистику для новых условий работы.

«Город для грузовиков хотят закрывать утром и вечером, период ограничений составит четыре часа. Ограничения будут действовать с 05.00 мск до 09.00, вечером — с 16.00 до 20.00», — говорится в публикации.

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Отмечается, эти меры хотят ввести с начала 2024 года. Издание пишет, что на Шолохова установят стационарный весовой пост, чтобы перегруженные автомобили не заезжали в донскую столицу.

Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу.

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