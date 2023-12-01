Въезд грузовикам в Ростов-на-Дону начнут перекрывать с января 2024 года

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
По информации издания, некоторые компании, которым требуются услуги грузоперевозок, получили соответствующие уведомления. Им порекомендовали продумать логистику для новых условий работы.
«Город для грузовиков хотят закрывать утром и вечером, период ограничений составит четыре часа. Ограничения будут действовать с 05.00 мск до 09.00, вечером — с 16.00 до 20.00», — говорится в публикации.
Отмечается, эти меры хотят ввести с начала 2024 года. Издание пишет, что на Шолохова установят стационарный весовой пост, чтобы перегруженные автомобили не заезжали в донскую столицу.
Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу.