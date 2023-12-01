В МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В социальных сетях сегодня сообщили, что двое мигрантов из Средней Азии решили ограбить частный дом в Каменске-Шахтинском. Они пробрались в жилище, избили хозяина дома, забрали все деньги и драгоценности, а затем изнасиловали хозяйку.
В МВД Ростовской области заявили, что информация об этом «не соответствует действительности».
«Описанных в публикации происшествий в Ростовской области не зарегистрировано», — указали там.
Также правоохранительные органы призвали не публиковать непроверенную информацию из социальных сетей.
Ранее мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов.