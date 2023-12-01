В МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области

В социальных сетях сегодня сообщили, что двое мигрантов из Средней Азии решили ограбить частный дом в Каменске-Шахтинском. Они пробрались в жилище, избили хозяина дома, забрали все деньги и драгоценности, а затем изнасиловали хозяйку.