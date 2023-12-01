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Published Сегодня, 15:01

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Updated Сегодня, 15:03

В МВД опровергли жестокое нападение мигрантов на семью в Ростовской области

В МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области

1 декабря 2023, 15:01
Фото: 1MI
В МВД опровергли жестокое нападение мигрантов на семью в Ростовской области
Сообщения об ограблении и изнасиловании, якобы совершенных мигрантами в Каменске-Шахтинском, являются фейком, следует из релиза МВД Ростовской области.

В социальных сетях сегодня сообщили, что двое мигрантов из Средней Азии решили ограбить частный дом в Каменске-Шахтинском. Они пробрались в жилище, избили хозяина дома, забрали все деньги и драгоценности, а затем изнасиловали хозяйку.

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В МВД Ростовской области заявили, что информация об этом «не соответствует действительности».

«Описанных в публикации происшествий в Ростовской области не зарегистрировано», — указали там.

Также правоохранительные органы призвали не публиковать непроверенную информацию из социальных сетей.

Ранее мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов.

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