В роще в центре Ростова появилась новая свалка строительного мусора

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Напомним, что вчера RostovGazeta сообщала о появлении свалки строительных отходов в зеленой зоне на Береговой, 73 возле жилого комплекса «Державинский». Однако за минувшую ночь ситуация изменилась. На этом месте добавилась новая гора строительного мусора.
«Видимо, кто-то нашел для выброса отходов это место и успешно им пользуется. Мусор сюда привозят ночами, чтобы никто не видел», — отмечает Сергей Кабаненко.
Местный житель уверен, что несанкционированные свалки в зеленой зоне центра Ростова устраивают одни и те же люди. Однако кто они — частные перевозчики мусора или строители, никто не знает.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в этой же роще в Дон сливали красную жижу.