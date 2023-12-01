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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

В роще в центре Ростова появилась еще одна свалка строительного мусора

В роще в центре Ростова появилась новая свалка строительного мусора

1 декабря 2023, 18:25
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
В роще в центре Ростова появилась еще одна свалка строительного мусора
Новая свалка строительного мусора образовалась за минувшую ночь в роще в центре Ростова. Об этом сообщил RostovGazeta активист Сергей Кабаненко.

Напомним, что вчера RostovGazeta сообщала о появлении свалки строительных отходов в зеленой зоне на Береговой, 73 возле жилого комплекса «Державинский». Однако за минувшую ночь ситуация изменилась. На этом месте добавилась новая гора строительного мусора.

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«Видимо, кто-то нашел для выброса отходов это место и успешно им пользуется. Мусор сюда привозят ночами, чтобы никто не видел», — отмечает Сергей Кабаненко.

Местный житель уверен, что несанкционированные свалки в зеленой зоне центра Ростова устраивают одни и те же люди. Однако кто они — частные перевозчики мусора или строители, никто не знает.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в этой же роще в Дон сливали красную жижу.

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