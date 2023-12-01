В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог

Портал Donnews со ссылкой на директора департамента транспорта Ростова Вадима Шкабарню объявил, что уже в январе 2024 года в городе начнут установку камер фотовидеофиксации. Камеры смогут фиксировать нарушение ПДД, в том числе правил парковки вдоль дорог. Первые камеры приступят к работе в тестовом режиме на Большой Садовой. Благодаря работе камер планируется сократить количество паркующихся авто в центре города, способных мешать работе общественного транспорта.