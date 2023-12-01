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В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог

В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог

1 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог
В Ростове установят камеры, которые позволят штрафовать водителей за парковку вдоль дороги на улице Большой Садовой, об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.

Портал Donnews со ссылкой на директора департамента транспорта Ростова Вадима Шкабарню объявил, что уже в январе 2024 года в городе начнут установку камер фотовидеофиксации. Камеры смогут фиксировать нарушение ПДД, в том числе правил парковки вдоль дорог. Первые камеры приступят к работе в тестовом режиме на Большой Садовой. Благодаря работе камер планируется сократить количество паркующихся авто в центре города, способных мешать работе общественного транспорта.

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Вместе с Большой Садовой камеры установят на улице Нансена и проспекте Стачки, кроме того, число камер планируют увеличивать в течение года.

Ранее в Ростове начали штрафовать водителей, которые парковались на остановках автобусов.

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