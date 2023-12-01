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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры

В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры

1 декабря 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
В Ростове оказались самые высокие цены на курятину, масло, молочные продукты, соль и хлеб, об этом сообщили в Ростовстате.

В четверг, 30 ноября, орган статистики опубликовал данные о средних ценах на ряд товаров в разных городах Ростовской области.

Благодаря собранным данным, удалось выяснить, что в Ростове в ноябре зафиксировались самые высокие цены на мясо курицы, молочную продукцию, растительное масло, соль и хлеб.

Так килограмм курицы обойдется ростовчанам в 234,7 рубля, хотя средний уровень цен по региону составляет 227,6 рубля, а в отдельных городах цены не превышают 222 рублей за килограмм.

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Для ростовчан на покупку килограмма сыра придется потратить 738,25 рубляДля ростовчан на покупку килограмма сыра придется потратить 738,25 рубля
Для ростовчан на покупку килограмма сыра придется потратить 738,25 рубля
Фото: 1MI

Также в Ростове как сливочное, так и подсолнечное масло жителям обходится дороже, чем дончанам из других городов. В Ростове килограмм сливочного масла стоит 741,74 рубля, а в других городах цена на него зафиксирована на уровне менее 730 рублей. Подсолнечное масло в Ростове стоит 129,8 рубля за литр, хотя средний уровень цен по региону на 2,4 рубля ниже. Цены на маргарин в Ростове также в среднем оказались на 20 рублей выше, чем во всех остальных городах: ростовчанам килограмм маргарина обойдется в 253,4 рубля, а жителям Таганрога, например, 234,56 рубля за килограмм, в Волгодонске и вовсе цена не превышает 215,5 рубля.

Также высокие цены зарегистрировали на творог, сметану, хлеб и соль, разница с другими городами составила в среднем пять рублей.

Самая удручающая ситуация сложилась с сырами. Для ростовчан на покупку килограмма сыра придется потратить 738,25 рубля, в то время как в остальных городах цены колеблются от 682 до 707,6 рубля.

Ранее цены на мясо и яйца увеличились более чем на 20%.

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