В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры

Также в Ростове как сливочное, так и подсолнечное масло жителям обходится дороже, чем дончанам из других городов. В Ростове килограмм сливочного масла стоит 741,74 рубля, а в других городах цена на него зафиксирована на уровне менее 730 рублей. Подсолнечное масло в Ростове стоит 129,8 рубля за литр, хотя средний уровень цен по региону на 2,4 рубля ниже. Цены на маргарин в Ростове также в среднем оказались на 20 рублей выше, чем во всех остальных городах: ростовчанам килограмм маргарина обойдется в 253,4 рубля, а жителям Таганрога, например, 234,56 рубля за килограмм, в Волгодонске и вовсе цена не превышает 215,5 рубля.