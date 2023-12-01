rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Ростове предприниматель распланирует 6,5 гектара земли в центре города

В Ростове предприниматель распланирует 6,5 гектара земли в центре города

1 декабря 2023, 10:31
Фото: 1MI
В Ростове предприниматель распланирует 6,5 гектара земли в центре города
В Ростове предприниматель Василий Ревякин в течение года должен будет распланировать участок улицы в районе улиц Шеболдаева и Нансена, об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В четверг, 30 ноября, власти Ростова выпустили постановление с разрешением Василию Ревякину распланировать участок земли в границах треугольника Нансена и Шеболдаева. Площадь участка составляет 6,53 гектара, а площадь межевания — чуть больше двух гектаров. Согласно данным карт, в настоящий момент в зоне межевания находится парковка и несколько объектов торговли с жилыми домами. По данным документа, проект должен быть готов в течение года. Однако что появится на участке между Нансена и Шеболдаева — не сообщается.

Участок под планировку и межевание на улицах Нансена-ШеболдаеваУчасток под планировку и межевание на улицах Нансена-Шеболдаева
Этот же участок со спутникаЭтот же участок со спутника
Участок под планировку и межевание на улицах Нансена-Шеболдаева
Фото: администрация Ростова

Что касается исполнителя работ, согласно данным сервиса Basis, Василий Ревякин — предприниматель родом из Краснодара. Мужчина является учредителем ООО «Кубанской мусороуборочной компании» и ООО УК «Екатерининский парк». Деятельность его ИП включает операции с недвижимостью и услуги логистики.

Территорию распланируют под дорогу у гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее в Ростове выставили на продажу под застройку гектар на Театральной площади. За землю попросили 450 миллионов рублей.

Читайте также:
В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спускеВ Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жильяВласти дали «Синаре» распланировать еще два участка для трамвая в Ростове
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Надежда Пустяк#Логистика#Продажа#Земля#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Парковка#Проект#Ростов#Администрация#Межевание#Карта#Застройка#Шеболдаева#Участок#Театральная площадь#Разрешение#Предприниматель#Нансена#Происшествия
Подпишитесь
Самый строгий по срокам заключения приговор вынесли в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:21
В Ростове оказались самые дорогие в регионе курица, масло и сыры
Сегодня, 09:39
Ростовская область стала федеральным лидером по темпам роста цен на такси
Сегодня, 09:28
«Некоторые даже плачут»: предприниматели с «Темерника» в Ростове все потеряли в огне
Сегодня, 09:10
Рынок «Темерник» частично возобновил работу после страшного пожара в Ростове
Сегодня, 08:42
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
Сегодня, 08:33