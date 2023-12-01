В Ростове предприниматель распланирует 6,5 гектара земли в центре города

В четверг, 30 ноября, власти Ростова выпустили постановление с разрешением Василию Ревякину распланировать участок земли в границах треугольника Нансена и Шеболдаева. Площадь участка составляет 6,53 гектара, а площадь межевания — чуть больше двух гектаров. Согласно данным карт, в настоящий момент в зоне межевания находится парковка и несколько объектов торговли с жилыми домами. По данным документа, проект должен быть готов в течение года. Однако что появится на участке между Нансена и Шеболдаева — не сообщается.