В Ростове разгребают пепелище на рынке «Темерник» и пишут письма Деду Морозу

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В пресс-службе «Почты России» сообщили, что установили в крупных городах страны ящики для отправки писем Деду Морозу. Воспользоваться ими сможет любой желающий с 1 по 31 декабря.
Письма будут отправляться не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и его «национальным коллегам».
«Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн», — сообщает «Почта России».
Сами ящики для отправки писем можно будет найти в отделениях почты.
В Таганроге собираются утвердить постановление о генеральном плане города, который будет действовать до 2028 года. Сегодня документ должен пройти общественные слушания. В нем, среди прочего, указывается, что к 2025 году местные власти хотят установить в Таганроге 242 общественных туалета, то есть по одной уборной на тысячу жителей города.
В генеральном плане Таганрога также прописывается, что строить здания и благоустраивать участки будет необходимо, учитывая размещение будущих общественных туалетов.
Директор рынка «Темерник» в Ростове Шамиль Карабашев рассказал Don Mash, что перед крупным пожаром на торговой площади ему поступали угрозы в социальных сетях от одного из местных коммерсантов. Тот якобы угрожал ему и его семье расправой, а также грозился отобрать рынок.
Карабашев добавляет, что после начала пожара получил сообщение от бизнесмена, что якобы это он с сообщниками устроил поджог.
В МЧС же причины пожара пока не называют. Известно, что расследованием инцидента занимаются следователи.