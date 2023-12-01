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Published Сегодня, 15:47

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Тушение пожара на рынке "Темерник" в Ростове

В Ростове разгребают пепелище на рынке «Темерник» и пишут письма Деду Морозу

1 декабря 2023, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru
Тушение пожара на рынке "Темерник" в Ростове
Ящики для писем Деду Морозу установят в Ростове, тем временем в Таганроге власти решили установить сразу 242 общественных туалета, а владелец рынка «Темерник» рассказал об угрозах, предшествовавших огромному пожару.

Письма Деду Морозу

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что установили в крупных городах страны ящики для отправки писем Деду Морозу. Воспользоваться ими сможет любой желающий с 1 по 31 декабря.

Письма будут отправляться не только Деду Морозу в Великий Устюг, но и его «национальным коллегам».

«Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн», — сообщает «Почта России».

Сами ящики для отправки писем можно будет найти в отделениях почты.

Ящики для писем Деду Морозу появились в Ростове-на-Дону
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По уборной на тысячу жителей

В Таганроге собираются утвердить постановление о генеральном плане города, который будет действовать до 2028 года. Сегодня документ должен пройти общественные слушания. В нем, среди прочего, указывается, что к 2025 году местные власти хотят установить в Таганроге 242 общественных туалета, то есть по одной уборной на тысячу жителей города.

В генеральном плане Таганрога также прописывается, что строить здания и благоустраивать участки будет необходимо, учитывая размещение будущих общественных туалетов.

Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов
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Угрозы и пожар

Директор рынка «Темерник» в Ростове Шамиль Карабашев рассказал Don Mash, что перед крупным пожаром на торговой площади ему поступали угрозы в социальных сетях от одного из местных коммерсантов. Тот якобы угрожал ему и его семье расправой, а также грозился отобрать рынок.

Карабашев добавляет, что после начала пожара получил сообщение от бизнесмена, что якобы это он с сообщниками устроил поджог.

В МЧС же причины пожара пока не называют. Известно, что расследованием инцидента занимаются следователи.

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