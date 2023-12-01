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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО

В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО

1 декабря 2023, 09:38
Фото: donland.ru
В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО
В Ростовской области добавили новые меры поддержки семей участников СВО, документ появился на портале донского правительства.

В четверг, 30 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о внесении изменения в постановление о мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

Согласно документу, в настоящий момент членов семьи участников СВО должны обеспечить бесплатным горячим питанием как в школах и детских садах, так и в университетах, кроме того, дети военнослужащих имеют право бесплатно посещать дополнительные занятия в образовательных организациях Ростовской области.

Кроме того, близкие военнослужащих могут претендовать на помощь с трудоустройством и поиском подработки в возрасте от 14 до 18 лет.

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К этим мерам поддержки решили добавить право бесплатного посещения государственных музеев и льготное посещения платных мероприятий в учреждениях культуры. Вместе с этим детей военнослужащих будут принимать в детские сады без очереди, а родителей освободят от выплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком.

Ранее в Ростовской области рассмотрели возможность выплаты компенсаций за ЖКХ семьям участников СВО.

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