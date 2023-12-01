В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО

К этим мерам поддержки решили добавить право бесплатного посещения государственных музеев и льготное посещения платных мероприятий в учреждениях культуры. Вместе с этим детей военнослужащих будут принимать в детские сады без очереди, а родителей освободят от выплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком.