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В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки

В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки

1 декабря 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки
В Ростовской области, с пятницы, 1 декабря, начал действовать запрет на использование пиротехники, следует из решения губернатора Василия Голубева.

Напомним, что 22 ноября глава региона объявил о запрете на запуск фейерверков и салютов в Ростовской области до весны 2024 года. Согласно его словам, он продлится до 1 марта, если не будет других решений.

«Пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни. Вводятся ограничения на фейерверки и другую летающую пиротехнику», — сообщал Василий Голубев.

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Добавим, что местные жители обрадовались этому решению, так как их пугают звуки от салютов. Дело в том, что в регионе в последнее время периодически срабатывает система ПВО и иногда это сопровождается грохотом. Поэтому ростовчане просили ввести запреты на пиротехнику.

Также юрист Габович разъяснил, почему ввели ограничения на пиротехнику в Ростовской области.


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