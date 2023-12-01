В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки

Добавим, что местные жители обрадовались этому решению, так как их пугают звуки от салютов. Дело в том, что в регионе в последнее время периодически срабатывает система ПВО и иногда это сопровождается грохотом. Поэтому ростовчане просили ввести запреты на пиротехнику.



Также юрист Габович разъяснил, почему ввели ограничения на пиротехнику в Ростовской области.





