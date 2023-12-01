В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Напомним, что 22 ноября глава региона объявил о запрете на запуск фейерверков и салютов в Ростовской области до весны 2024 года. Согласно его словам, он продлится до 1 марта, если не будет других решений.
«Пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни. Вводятся ограничения на фейерверки и другую летающую пиротехнику», — сообщал Василий Голубев.
Добавим, что местные жители обрадовались этому решению, так как их пугают звуки от салютов. Дело в том, что в регионе в последнее время периодически срабатывает система ПВО и иногда это сопровождается грохотом. Поэтому ростовчане просили ввести запреты на пиротехнику.
Также юрист Габович разъяснил, почему ввели ограничения на пиротехнику в Ростовской области.