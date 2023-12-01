Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов

Куда лучше показал себя принадлежащий Узденову агрохолдинг «Степь». Его история началась в 2014 году. Агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством, производством молочной и сельскохозяйственное продукции. По результатам 2022 года валовой сбор «Степи» составил 2 миллиона тонн, из них 1,1 миллиона тонн — пшеница. Кроме того, агрохолдинг входит в топ-6 крупнейших землевладельцев в России, ему принадлежит 578 тысяч гектаров на юге страны. Активы холдинга находятся сразу в трех регионах: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. С 2020 года группа числится в отраслевом перечне системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. «Степь» — один из пяти крупнейших агрохолдингов страны. Недавно он стал еще больше за счет покупки генеральным директором Андреем Недужко производителя фасованных сыров «Пир».