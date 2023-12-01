Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов

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Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Десять лет назад Али Узденов вошел в топ-100 самых богатых госслужащих по версии Forbes, как депутат Законодательного собрания Ростовской области заняв 91-ю строчку рейтинга. Он обогнал министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и даже ныне покойного Владимира Жириновского.
Зато в топ самых богатых жителей Ростовской области Узденов-старший не вошел ни в 2022, ни в 2023 году. Но 55-ю строчку в рейтинге 2022 года занял его сын Тимур Узденов с общей суммой активов более 2 миллиарда рублей.
Али Узденов родился в соседнем Ставропольском крае, в Кисловодске, 1 октября 1962 года. Оба родителя работали учителями. Мать преподавала математику, а отец — помимо математики, физику и астрономию. Сразу после школы, которую будущий миллиардер окончил с золотой медалью, он стал работать на заводе «Микрокомпонент» в селе Первомайском монтажником радиоаппаратуры.
Высшее образование Узденов получил в Ростовском институте инженеров железнодорожного транспорта (нынешнем РГУПСе). В 1985 году ему вручили диплом по специальности «инженер-электрик». Поступив в аспирантуру, Али Узденов стал преподавателем на кафедре «Автоматика, телемеханика и связь». Там он читал лекции на протяжении семи лет, с 1988 по 1995 год.
За вторым образованием донской бизнесмен поехал в Италию, где в 1989–1990 годах учился в Международной школе выживания.
По возвращении домой Узденов решил заняться бизнесом. В мае 1994 года он возглавил Ростовскую товарную биржу. Однако уже в 1997 году перешел в ООО «Аякс» в роли директора. Там он проработал год и после стал директором уже в ростовском филиале ОАО АНК «Башнефть». Спустя три года, в 2001-м, Али Узденов стал председателем Совета директоров ОАО «Корммаш» Орловского района Ростовской области.
Ростовчанам Узденов стал известен, когда взошел на пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ОАО «Ростовоблгаз». Он проработал там с 2007 по 2016 год. Параллельно, в 2009 году Али Узденов стал первым вице-президентом по переработке и коммерции ОАО «АНК „Башнефть“. С 2012 по 2013 год он занимал должность вице-президента ОАО „АФК „Система“, где стал управляющим партнером в 2018 году.
Узденов занимает не только руководящие посты в предприятиях, но и активно участвует в политике региона. Он входит в состав президиума Регионального политсовета Ростовского регионального отделения ВПП «Единая Россия», а также являлся заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Заксобрания Ростовской области.
В отличие от политики и управленческой деятельности, с бизнесом у Али Узденова не все так удачно складывается. Он оказался в эпицентре скандала с кондитерской фабрикой «Мишкино». В 2019 году Узденов стал поручителем по кредиту на это предприятие. При этом фабрика несколько лет работала в убыток, о чем он не знал. Долг «Мишкино» превышал 1 миллиард рублей. В 2021 году Али Узденов выкупил кондитерское производство.
Куда лучше показал себя принадлежащий Узденову агрохолдинг «Степь». Его история началась в 2014 году. Агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством, производством молочной и сельскохозяйственное продукции. По результатам 2022 года валовой сбор «Степи» составил 2 миллиона тонн, из них 1,1 миллиона тонн — пшеница. Кроме того, агрохолдинг входит в топ-6 крупнейших землевладельцев в России, ему принадлежит 578 тысяч гектаров на юге страны. Активы холдинга находятся сразу в трех регионах: Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. С 2020 года группа числится в отраслевом перечне системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. «Степь» — один из пяти крупнейших агрохолдингов страны. Недавно он стал еще больше за счет покупки генеральным директором Андреем Недужко производителя фасованных сыров «Пир».
Агрохолдинг Узденова отличился и по производству молока. Молочный комплекс компании занял первое место в рейтинге «Топ-30» самых эффективных хозяйств России» по результатам 2022 года. Там выдоили рекордные 15 440 килограммов молока за год.
Кроме зерна, Ростовская область славится тем, что на ее территории находится одна из самых красивых деревень мира — хутор Старозолотовский, что в 160 километрах от Ростова. От всех остальных хуторов страны его отличает архитектура в этническом стиле донских казаков и чрезвычайно богатые хуторяне. За глаза Старозолотовский называют деревней олигархов, возглавляет которую Али Узденов.
Хутор окружен лавандовыми полями. Население Старозолотовского составляет около 50 человек. Среди них — семья Али Узденова. Они поселились здесь около 20 лет назад и с тех пор начали активно преображать новый дом. Почти все дома в Старозолотовском оформлены в казачьем стиле. Землевладелец помог хутору со строительством нового храма и организацией музея под открытым небом «Тихий дон». Узденов собрал в одном месте курени, которые использовались в качестве декораций в одноименном сериале. Почти все дома в Старозолотовском оформлены в казачьем стиле.
К слову, Узденов выступал в роли сопродюссера этого сериала. Он также снял фильм о снежном барсе. Это первый отечественный полнометражный фильм об этом исчезающем животном. «Хозяина Алтайских гор» Узденов снимал в Сайлюгемском нацпарке. Там живет самая большая популяция снежных барсов в России. Впрочем, животным партнер АФК «Система» помогает не только фильмами. Именно Али Узденов создал ассоциацию «Ирбис», которая призвана сохранить снежных барсов на Алтае. Там их всего 24 особи, а во всей стране — 75 барсов.
Охрану редких животных на Алтае связывают с активным развитием бизнес проектов Али Узденова в этом регионе. Через дочку Cosmos Hotel Group «Система» управляет отелем «Алтай Resort». К 2027 году предприятие планирует создать туристический кластер с горнолыжным курортом «Каракольские озера». АФК «Система» также выступает совладельцем горно-алтайского аэропорта и регионального вертолетного перевозчика ООО «АлтайАвиа».
О животных Ростовской области Али Узденов тоже помнит. Он занимает пост председателя ассоциации «Живая природа степи». Она помогает природному комплексу «Маныч», куда входит заповедник «Ростовский» в сохранении биосферного разнообразия. Через заповедное пространство пролегают пути миграции множества видов птиц, здесь успешно удалось сохранить популяцию краснокнижных степных обитателей — сайгака и дрофы. Кроме того, «Живая природа степи» помогает донскому зоопарку в содержании своих питомцев.
Али Узденов также возглавляет ростовское отделение Русского географического общества уже на протяжении трех лет. Он же является председателем ростовского отделения Русского географического общества. Именно по его инициативе в Ростове восстановят памятник Екатерине II.
Своим успехам Али Узденов обязан не только личным качествам, но и влиятельным друзьям. Довольно теплые отношения агромагнат сохраняет с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В июне 2020 года губернатор был замечен в вертолете Узденова в Волгодонске. Стоимость американского летательного аппарата около 660 миллионов рублей. Официально, вертолет принадлежит Новочеркасскому электровозостроительному заводу, однако Али Узденова часто замечали в его кабине. Дружбу высокопоставленных отцов продолжили их дети. Евгений Узденов и Алексей Голубев вместе владели ООО «Листопадовские источники» как минимум до 2016 года. После этого Узденов-младший выбыл из списка совладельцев предприятия. «Листопадовские источники» занимаются управлением недвижимостью. Такой род деятельности принес компании 6,8 миллиона рублей дохода по итогам 2022 года.
Как отмечает ростовский политолог Антон Беридихин, в условиях новых санкций зерно станет настоящим «золотом» России. Аграрный сектор, по его мнению, в ближайшие годы будет иметь первоочередное значение для Ростовской области.
«Агропромышленностью в Ростовской области управляют Али Узденов и Андрей Недужко, которые также не останутся в стороне», — убежден эксперт.
Андрей Недужко является генеральным директором агрохолдинга «Степь» с 2017 года, вот уже на протяжении 6 лет. С 2014 по 2017 год он был директором по проектам, инвестиционным директором, исполнительным вице-президентом ПАО «АФК „Система“, членом совета директоров АО „Агрохолдинг „Степь“, АО „Агрокомбинат „Южный“, ПАО „Труд“, АО „Белое“, ПАО „Новопластуновское“.
Али Узденова вряд ли ждут какие-либо трудности в новом году. Он начинает осваивать сферу туризма в пределах России, что очень успешно наложилось на период усложнения организации поездок за границу из-за санкций. При поддержке губернатора бизнесмен успешно реализует не только новые экономические идеи, но и получает поддержку от региона на реализацию социальных проектов. Дополнительно подпитывать Узденова продолжит общественность, ведь он постарался угодить всем: любителям истории и культуры Дона он подарил новый музей, памятник и жемчужину на карте Ростовской области, экоактивистам — поддержку в защите редких видов животных и птиц.
Ранее RostovGazeta писала о том, что православный олигарх Малофеев хочет заставить ростовчанок рожать по семь детей.