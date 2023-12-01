Власти Ростова заявили, когда отремонтируют улицу Малиновского

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Жители Ростова на личном приеме у главы администрации подняли вопрос ремонта участка улицы Малиновского. Они пожаловались на колейность дороги от пересечения с 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Доватора. Проблемы в покрытии появились из-за частого движения там фур.
Алексей Логвиненко заявил, что власти проведут капитальный ремонт участка, однако сделают это лишь в марте. Зимой поддерживать состояние дорожного полотна будут посредствам ямочного ремонта.
Также на личном приеме Логвиненко рассказал горожанам, когда чиновники займутся капитальным ремонтом школы No 101 имени Кретова. Выяснилось, что из-за нехватки денег провести обновление учебного заведения смогут лишь через два года.
Ранее сообщалось, что сейчас на улице Малиновского начали прокладывать пути скоростного трамвая.