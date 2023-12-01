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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Участок улицы Малиновского в Ростове начнут восстанавливать лишь весной

Власти Ростова заявили, когда отремонтируют улицу Малиновского

1 декабря 2023, 17:07
Фото: 1MI
Участок улицы Малиновского в Ростове начнут восстанавливать лишь весной
Участок улицы Малиновского, пострадавший от большегрузов в Ростове, начнут восстанавливать лишь весной, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Жители Ростова на личном приеме у главы администрации подняли вопрос ремонта участка улицы Малиновского. Они пожаловались на колейность дороги от пересечения с 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Доватора. Проблемы в покрытии появились из-за частого движения там фур.

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Алексей Логвиненко заявил, что власти проведут капитальный ремонт участка, однако сделают это лишь в марте. Зимой поддерживать состояние дорожного полотна будут посредствам ямочного ремонта.

Также на личном приеме Логвиненко рассказал горожанам, когда чиновники займутся капитальным ремонтом школы No 101 имени Кретова. Выяснилось, что из-за нехватки денег провести обновление учебного заведения смогут лишь через два года.

Ранее сообщалось, что сейчас на улице Малиновского начали прокладывать пути скоростного трамвая.

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