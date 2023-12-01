Власти Ростова заявили, когда отремонтируют улицу Малиновского

Жители Ростова на личном приеме у главы администрации подняли вопрос ремонта участка улицы Малиновского. Они пожаловались на колейность дороги от пересечения с 339-й Стрелковой Дивизии до улицы Доватора. Проблемы в покрытии появились из-за частого движения там фур.